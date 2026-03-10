Fuente Externa

Santo Domingo, DN. – Durante el tradicional desfile por el 98 aniversario del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional (CBDN), un equipo especializado de apoyo operativo se destacó por su participación activa en el recorrido de las unidades por diversas avenidas de la capital.

El desfile contó con 35 camiones de bomberos, que fueron recibidos con entusiasmo por familias y ciudadanos en distintos puntos de la ciudad, incluyendo Sambil Santo Domingo, McDonald’s Abraham Lincoln y Downtown Center.

Durante la jornada, bajo el liderazgo del general José Luis Frómeta Herasme, intendente del CBDN, este equipo resaltó por su coordinación y apoyo durante el despliegue del desfile, fortaleciendo el vínculo entre la institución y la ciudadanía. 🚒