Es urgente que en la Dirección de Comunicaciones del ASDE aprendan a escribir notas de prensa

Por Robert Vargas

En República Dominicana existen muchas personas que están convencidas de que son capaces de hacer “cualquier cosa” y que lo único que necesitan es “una oportunidad”. Se olvidan del refranero popular que, sabiamente, recomienda “zapatero a sus zapatos”.

Vamos a explicarlo en la forma más sencilla posible para tratar de darme a entender, sin ofender la inteligencia ni los conocimientos de quienes están mejor dotados por la academia.

Por ejemplo, si a usted, que gentilmente lee estas líneas, le duele un riñón, no creo que sea la mejor idea acudir a un oculista para que le atienda respecto de su dolencia.

De igual manera, si usted, o yo, sufrimos un accidente y se nos quiebran los huesos, sería muy difícil que el servicio de urgencias médicas nos lleve a un hospital de maternidad.

O, de otra forma, si alguien planea producir pepinos u otros rubros con invernaderos, no se le ocurrirá buscar la asistencia profesional de una experta en modas.

Si yo necesitara a un buen abogado para que sea mi defensa técnica tras verme implicado en un accidente de aviación, lo más correcto es que busque la asistencia de un experto en Derecho Aeronáutico, no de un profesional del Derecho que su especialidad sea lo Penal, o el Derecho Civil.

En definitiva, cada quien debe ir a lo suyo y no pretender invadir áreas que no son de su dominio.

Cuando optamos por este último camino, hacemos mucho daño a la empresa o institución que nos contrata.

Yo, por ejemplo, no me animo a hacer relaciones públicas de ninguna institución o empresa por una razón sencilla: No estudié relaciones públicas. Lo mío es el periodismo. (Además, después de más de casi 45 años trabajando y siendo un maestro jubilado, no me luce estar “haciendo horarios”).

No todo aquel que va a un programa de radio, de TV o que publica comentarios en las redes sociales está en condiciones de asumir la responsabilidad de ser periodista o relacionista público, ni de construir la imagen de una persona o institución para convertirlo en un producto apetecido, deseado por el mercado.

Pero en Dominicana somos así. Creemos que somos todólogos y, en lugar de hacer bien, hacemos daño a la institución que, eventualmente, representamos.

Por ahí anda cualquier cantidad de gente que por haber construido un blog, tener un programa de TV o de radio, o escribir en Instagram, Twitter, FaceBook, hacer “Zoom”, y bla, bla, bla, ya se consideran en condiciones de ser responsables de comunicaciones de cualquier proyecto.

¿A qué viene todo esto?

Ocurre que en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, el alcalde Manuel Jiménez, ha designado en la Dirección de Comunicaciones a personas que, según las primeras evidencias, no saben ni siquiera escribir una simple nota de prensa.

Antes de continuar, y para que no le hagan daño a la gestión de Jiménez, le recomiendo al personal de prensa del ASDE que hagan un curso intensivo, autodidacta si así lo prefieren, de redacción básica de notas de prensa.

Esto lo pueden hacer con la obra “Curso de Periodismo”, del fallecido maestro Lipe Collado. No son muchas páginas.

Con ese pequeño libro aprenderán a escribir un “lead” y a desarrollar la noticia en forma de pirámide invertida; escribir reportajes, a realizar entrevistas y hasta escribir artículos de opinión.

En una librería que está instalada en la calle Espaillat, próximo a El Conde Peatonal, vi hace algunos meses que tenían bastante de esos libros en existencia (la publicidad es gratis).

No es posible que en el Departamento de Comunicaciones del ASDE no sepan escribir una noticia.

Para muestra, les dejo esta nota de prensa que nos enviaron:

“Alcalde Manuel Jiménez perdona a dirigente lo amenazó de muerte

El alcalde del municipio SDE visitó esta mañana al director de la Policía, Ney Aldrin Batista y el procurador fiscal Milcíades Guzmán, con quienes se reunió durante varias horas. Luego de escuchar los dos audios de Burgos tomó la decisión del perdón.

El texto del tuit publicado a las 11:16 minutos y con el sugerente título “para perdonar todos somos Dios”, Jiménez zanja y da por terminado el tema de la amenaza de muerte surgida porque presuntamente dejaría fuera del gobierno municipal a compañeros del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

En el audio de Burgos, el cual circuló profusamente en las redes sociales, éste afirmaba de que en caso que Jiménez no diese empleos a los perredemeístas, él garantizaba que le sucedería algo peor que lo ocurrido al fenecido alcalde Juan de los Santos, quien fue asesinado el 15 de diciembre del año 2015.

“Acabo de reunirme con el director de la Policía Nacional y el procurador fiscal de la provincia Santo Domingo, escuchamos dos audios, del señor Eduard Burgos; en uno me amenaza y en el otro pide perdón. Hemos dejado constancia y lo he perdonado”, es el tuit completo.

La amenaza de muerte hecha por Burgos provocó gran conmoción en varios círculos políticos y sociales del país, por ser hecha de una manera cruda, y sobre todo que mencionaba a Juan de los Santos, asesinado en una oficina de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU).

Nilda Alaniz

Directora de Comunicaciones ASDE

(829- 591 -0415)”

¡Trágame tierra!

Que una nota de prensa con esa estructura la escriba un tuitero, o alguien aficionado a las redes sociales y que su especialidad no sea la comunicación y el periodismo, yo lo entiendo. Pero que lo escriba y lo envíe a los medios de comunicación nada más y nada menos que la flamante “Directora de Comunicaciones ASDE, de verdad que eso es inaceptable.

“Nilda Alaniz se define como “Especialista en Comunicación Estratégica”. Eso suena bonito, pero sería genial que las notas de prensa de su despacho generen una buena percepción, con algo tan simple como una redacción que se corresponda con las normas del periodismo en cualquiera de sus géneros o combinación de ellos.”

Viene el rafrán: “Zapatero a sus zapatos”.

¿Quién debe escribir las notas de prensa de la Dirección de Comunicaciones del ASDE? Quien tenga la formación correspondiente.

¿Qué hacer con la vaca?

Como ya “matamos la vaca” líneas arriba, vamos a quitarle una parte del pellejo aquí mismo. Y lo haremos por parte.

Observemos el primer párrafo del escrito de la señorita Nilda Alaniz:

“El alcalde del municipio SDE visitó esta mañana al director de la Policía, Ney Aldrin Batista y el procurador fiscal Milcíades Guzmán, con quienes se reunió durante varias horas. Luego de escuchar los dos audios de Burgos tomó la decisión del perdón”.

Se asume que esa es la entrada de la noticia, o el “lead”, que debe responder a varias preguntas (¿Qué?, ¿Cómo? ….) para dar al lector una idea bastante aproximada de lo que leerá a continuación. Las líneas que siguen deben aportar detalles para complementar la noticia.

Inicialmente, el “lead” de esa nota de prensa dice que “El alcalde del municipio SDE”.

La autora da por entendido que todo el mundo debe conocer qué cosa es SDE, y eso no es correcto. Quizás sería mejor que escribiera “”El alcalde del municipio Santo Domingo Este, (SDE)”, (…) y “por ahí María se va”. Eso lo enseñan en Redacción 1 en cualquier escuela de periodismo.

Dice más el texto: “visitó esta mañana al director de la Policía, Ney Aldrin Batista y el procurador fiscal Milcíades Guzmán”.

Ahí existen dos errores imperdonables para una Dirección de Comunicaciones:

a) “ Ney Aldrin Batista”. El Director General de la Policía no es Batista, sino Bautista, a menos que la señorita Nilda Alaniz se enterara de que el padre de este no es de apellido Bautista, sino “Batista”. Siempre es bueno tener cuidado con los nombres de las personalidades.

El Director General de la Policía no es Batista, sino Bautista, a menos que la señorita Nilda Alaniz se enterara de que el padre de este no es de apellido Bautista, sino “Batista”. Siempre es bueno tener cuidado con los nombres de las personalidades. b) Dice que “visitó esta mañana al director de la Policía, Ney Aldrin Batista y el procurador fiscal…”. Es posible que fuera mejor si escribiera “visitó esta mañana al director de la Policía, Ney Aldrin Batista y al procurador fiscal…”. Gramática elemental de la escuela básica.

Después del punto y seguido, escribió Alaniz que “Luego de escuchar los dos audios de Burgos tomó la decisión del perdón”.

¿A cuáles “audios” se refiere?

se refiere? ¿Quién rayos es el tal “Burgos” ?

? ¿A quién perdonó? y

¿Quién perdonó a quién?

Ningún estudiante de Redacción 1 escribiría un disparate de esa dimensión.

El segundo párrafo precisa que “El texto del tuit publicado a las 11:16 minutos y con el sugerente título “para perdonar todos somos Dios”, Jiménez zanja y da por terminado el tema de la amenaza de muerte surgida porque presuntamente dejaría fuera del gobierno municipal a compañeros del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

¿A cual tuit se refiere?

Quizás sería mejor escribir que “en un tuit publicado por Manuel Jiménez…”.

¿Cuál es la importancia informativa que tiene decir que ese tuit fue publicado a las 11:16 minutos?

¿Ocurrió algo trascendente un minuto antes o un minuto después?

Solo un desconocedor de la redacción de noticias escribiría algo como lo divulgado por la Dirección de Comunicaciones del ASDE.

En el tercer párrafo se refiere al “audio de Burgos…“. De nuevo , ¿Quién “cojollos” es el tal “Burgos”?

Eso lo dejaré hasta ahí.

El parto

Pero,dejen que les muestre esta belleza “parida” por la flamante Dirección de Comunicaciones del ASDE en otra nota de prensa entregada a Ciudad Oriental:

“…hay puede funcionar la biblioteca física y virtual que necesita la ciudad”, dijo Jiménez”,

Ese trozo de texto está incluido en una nota preñada de errores ortográficos y de sintaxis (que no mecanográficos).

En ella se alude a la postura del alcalde relacionada con el lugar donde ha sido construida una parada de autobuses en el Parque del Este, al lado del parque natural Los Tres Ojos.

Está más que claro que en la instancia de comunicaciones del ASDE no logran establecer la diferencia entre los conceptos “hay” y “ahí”.

“Hay”, es una forma del verbo “haber”; mientras que “ahí” es un adverbio de lugar.

Es posible que la señorita Nilda quisiera escribir

“…ahí puede funcionar la biblioteca física y virtual que necesita la ciudad”, dijo Jiménez”.

Le dejo a los periodistas de verdad el análisis conceptual, sintáctico y morfológico de la nota de prensa citada arriba para que obtengan sus propias conclusiones,

Por lo pronto, espero que esa Dirección de Comunicaciones del ASDE tenga un poco más de cuidado al enviar a los medios sus notas informativas relativas a las actividades oficiales del Alcalde.

Recuerden que estamos construyendo la identidad de un municipio y, la que ustedes muestran, da ganas de llorar.

“El pasmo con tiempo tiene cura”, dice el refranero popular.