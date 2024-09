Exigen a autoridades detener inmediato humareda de las barcazas de Los Negros, Azua

Fuente externa

Los Negros, Azua.-El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, exigieron a las autoridades medioambientales y de Salud Pública detener de inmediato la humareda que emiten a diario las barcazas de generación de electricidad estacionadas en Los Negros, Azua.

Las organizaciones denunciaron que a diario estas barcazas emiten humo, generalmente en horas de la tarde, durante dos o tres horas, impactando directamente a las comunidades de Los Negros, el Proyecto 2C, el Proyecto D1 Ganadero y al Proyecto 4, poniendo en grave riesgo la salud de alrededor de 10 mil personas.

Las entidades presentaron un video grabado por un comunitario, en el cual se puede observar la cortina de humo que asciende desde estas barcazas.

En el video se escucha una voz que describe la situación y solicita la intervención del ministro de Medio Ambiente.

“Señores, le hacemos un llamado a las autoridades de aquí que se pongan en la sintonía. Que por favor, nos ayuden en eso, porque hay gente ya que prácticamente no pueden dormir por la picazón que les dan en los ojos. Eso también les está haciendo mucho daño a los niños. Por favor, hagan una obra de caridad. Por favor, le hacemos un llamado al ministro de Medio Ambiente que no ayude ahí”, clama la voz en off en el video.

Esta grabación se realizó el pasado jueves, 19 de septiembre, a las 6:15 de la tarde, desde Los Arroyos, en la carretera que conecta a Los Negros con Sabana Yegua, Azua.

Las organizaciones explicaron que la humareda de las barcazas de la empresa turca Karadeniz Powership que generan 170 megavatios de electricidad, está constituida por gases de monóxido y dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno y dióxido de sulfuro, y micropartículas de metales pesados.

Advirtieron que la mayoría de estos gases y las micropartículas son sumamente tóxicos y por tanto dañinos a la salud, afectando principalmente a los ojos, a la piel y al tracto respiratorio.

Indicaron que el Bunker C o fuel oil No. 6 que es el combustible que utilizan estas dos barcazas, es sumamente contaminante, porque está elaborado a partir de productos residuales que se obtienen de los procesos de refinamiento del petróleo.

“Después del carbón mineral, este combustible es el más sucio y más dañino al medio ambiente y a la salud de las personas”, dijeron.

Afirmaron que las autoridades están obligadas a intervenir en defensa de la salud de la población. “No puede existir ninguna justificación que permita que esta empresa siga operando con esta humareda. La salud de la población está por encima de cualquier otra razón o circunstancia”, adujeron.

Recordaron que el 31 de agosto del año pasado, estas barcazas escenificaron un derrame de residuos tóxicos con mezcla oleosas y de hidrocarburos en el área de amortiguamiento de una zona protegida de vida silvestre.

Las entidades insisten que según la ley ambiental y de pesca y acuicultura estas barcazas no deberían estar en ese lugar y mucho menos cuando la población ha protestado en numerosas ocasiones por su permanencia.

Argumentaron que la Ley de Pesca y de Acuicultura castiga con pena de hasta diez años de prisión los daños a los corales, a las praderas marinas y a los manglares que están ocasionando estas barcazas.

Informaron que desde hace varios meses la comunidad de Los Negros interpuso ante la Procuraduría General de la Republica una querella por daños y perjuicios con medida cautelar de urgencia en contra de las operaciones de estas barcazas sin que hasta la fecha se haya procedido a tramitarla a la Suprema Corte de Justica, SCJ, a fin de que ésta la conozca.

Se preguntan qué más deben hacer estas comunidades ahogadas por la humareda de estas barcazas para que las autoridades intervengan a su favor y del medio ambiente. ¿Pedir un acto de caridad como se escucha en el video?

Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC

Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA