Fe De Errata. Mis desagravios al magistrado Luis Alberto García.

Por Manuel Soto Lara

A finales de noviembre del 2025 escribí en este mismo medio un artículo titulado “Fiscal de Antilavado de activos invade vivienda ajena y se muda con su familia”.

En la ocasión, de manera errada, imputé esos hechos al magistrado Luis Alberto García, un joven y destacado profesional del derecho, que, en justicia, no debió ser el destinatario de esa imputación.

Hago la aclaración por este mismo medio porque incurrí en un error de persona, en tanto no es el magistrado Luis Alberto García, quien ha invadido el inmueble ajeno, sino otro fiscal de Antilavado de Activos.

Posterior a la publicación de ese trabajo me llamó el abogado, colega y hermano, Valentín Medrano Peña, para alertarme sobre el error de persona en que había incurrido; lo cual pude confirmar rápido.

Acto seguido me comuniqué con la directora de este mismo medio, Cinthia Polanco, que fue, reitero, donde publiqué el trabajo, y le solicité que lo quitara; a lo cual asintió. “Quítalo -le dije- porque el que no la debe que no la pague”.

La cuestión es que, según me manifestó Cinthia luego, se le olvidó quitarlo. Yo creí que la publicación había sido quitada de inmediato.

Finalmente Cinthia me ha asegurado que quitó la publicación. El presente trabajo es un desagravio al magistrado Luis Alberto García; puesto que el fiscal que vive con su familia en el apartamento de mi cliente es otro, no él.

La misma afirmación errada, en el sentido de que era el magistrado Luis Alberto quien ocupaba el inmueble ajeno, la hice en el programa televisivo “De extremo a Extremo”, que se transmite por el canal 5 de la televisión abierta.

El presente desagravio público al magistrado Luis Alberto García lo hago porque no es él el fiscal que ocupa el inmueble. De hecho, me he enterado que ese joven profesional del derecho aún no se ha casado ni tiene hijos; a diferencia del fiscal de Antilavado que sin justo título ocupa el apartamento ajeno.

De ahí mis sinceras excusas al magistrado Luis Alberto García, del cual muchos conocidos, Valentín Medrano Peña entre ellos, me han dado muy buenas referencias, tanto profesionales como éticas y morales.