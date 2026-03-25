FOPETCONS a 40 años: estabilidad institucional y dignidad para quienes construyen el país

Por Edwin De La Cruz

En un país donde el crecimiento económico suele medirse en cifras macroeconómicas, pocas veces se detiene la mirada en quienes, con sus manos, levantan las obras que sostienen ese desarrollo. Los trabajadores de la construcción han sido históricamente protagonistas silenciosos del progreso nacional. Por eso, valorar el papel del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción (FOPETCONS), en el marco de su 40 aniversario, no es un simple ejercicio institucional, sino un acto de justicia social.

A lo largo de estas cuatro décadas, el FOPETCONS ha logrado consolidarse como un instrumento real de protección para miles de trabajadores, garantizando pensiones y asistencia social a un sector históricamente vulnerable. Sin embargo, más allá de su base legal y su misión, hay un elemento que resulta determinante en su sostenibilidad: la estabilidad institucional.

En ese aspecto, merece destacarse la gestión de su director general, Faustino Santos, quien ha sabido imprimir una conducción firme, orientada al fortalecimiento interno, al cumplimiento riguroso de la ley y a la expansión de los beneficios hacia los afiliados. Su liderazgo ha estado marcado por una visión de continuidad, pero también de mejoras progresivas, en un contexto donde muchas instituciones enfrentan constantes vaivenes.

Bajo su dirección, el FOPETCONS no solo ha mantenido el ritmo de otorgamiento de pensiones, sino que ha impulsado iniciativas que amplían la cobertura social, fortalecen los servicios de salud y garantizan mayor acompañamiento a los beneficiarios.

Estas acciones no han sido aisladas, sino el resultado de un trabajo articulado con los honorables miembros del Consejo Directivo, cuya participación ha sido clave para la toma de decisiones estratégicas y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Igualmente, es justo reconocer el rol del equipo humano que sostiene la operatividad del fondo. Los colaboradores del FOPETCONS han sido pieza esencial en la ejecución de programas, en la atención a los pensionados y en la consolidación de una cultura de servicio que hoy distingue a la institución.

Este esfuerzo conjunto ha permitido no solo aumentar la cantidad de beneficiarios, sino también mejorar la calidad de los servicios ofrecidos. Desde pensiones dignas hasta asistencia médica, ayudas económicas y programas sociales, el FOPETCONS ha evolucionado hacia un modelo de atención más integral, centrado en la persona.

Arribar a 40 años es, sin duda, un acontecimiento significativo. Pero más importante aún es la forma en que se ha llegado: con estabilidad, con compromiso institucional y con resultados que impactan directamente en la vida de miles de dominicanos.

Sobre el autor

Edwin DeLaCruz es periodista y abogado, dedicado al ejercicio profesional del periodismo. Ha sido reportero y se desempeña principalmente en el ámbito de las relaciones públicas y la comunicación estratégica. Es productor de programas de televisión y creador del espacio motivacional Edwin Inspira, orientado a promover la superación personal y el crecimiento humano. Además, es dirigente sindical, con una trayectoria vinculada a la defensa de los derechos laborales y sociales.