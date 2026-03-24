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Santo Domingo, RD. – El Frente Amplio cuestionó el reciente mensaje a la nación del presidente Luis Abinader, señalando que, lejos de ofrecer soluciones reales, sus planteamientos evidencian serias contradicciones en la política económica del gobierno, particularmente en el manejo de los combustibles y el costo de la vida.

La organización política afirmó que el Ejecutivo intenta justificar los aumentos recientes apelando a la crisis internacional, cuando los propios datos demuestran que en escenarios similares el gobierno actuó de manera distinta. Recordaron que cuando el petróleo se ha situado cerca de los 90 dólares por barril como ocurre actualmente los precios internos pudieron mantenerse estables gracias a políticas de subsidio, sin trasladar el impacto directamente a la población.

Sin embargo, en la actualidad, el gobierno ha aplicado aumentos consecutivos a los combustibles, llevando por ejemplo la gasolina premium a RD$305 por galón y la regular a RD$287.50, lo que evidencia un cambio de criterio que perjudica directamente a los ciudadanos.

Asimismo, la organización criticó que el presidente haya admitido abiertamente que las medidas generarán presiones en la tarifa eléctrica, el transporte y los alimentos, lo que confirma que el ajuste impactará directamente el costo de vida de las familias dominicanas.

“El gobierno reconoce que subirán la luz, el transporte y la comida, esto incluido con el reciente aumento a los combustibles, lo que se traduce como una política económica que castiga a la mayoría y protege las finanzas públicas por encima del bienestar social”, señala la organización política.

El Partido político recordó además que el Estado ha destinado más de RD$58,000 millones en subsidios a combustibles en los últimos años, lo que evidencia que existen mecanismos para amortiguar estos choques sin necesidad de aplicar aumentos inmediatos.

Finalmente, la organización manifestó que el alza de los combustibles constituye una medida regresiva que impacta toda la cadena productiva, elevando el costo del transporte, los alimentos y los servicios básicos, en un contexto donde el propio gobierno reconoce que habrá mayores presiones económicas, y que el país no necesita discursos que normalicen sacrificios, sino decisiones coherentes que protejan a la gente, concluyó el Frente Amplio.