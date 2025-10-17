Frente Amplio y Bloque Popular convocan marcha por el agua y la vida

Fuente externa

Santo Domingo, RD. – La Comisión Ejecutiva del Frente Amplio y las organizaciones que conforman el Bloque Popular Jesús Adon, anunciaron su respaldo a la marcha convocada para este Domingo 19 de octubre al palacio nacional, en defensa del agua y la vida, al tiempo que invitaron a la ciudadanía a participar de la misma.

La organización política y el movimiento social expresaron que, ante la crisis ambiental y la lucha ecológica que se desarrolla en el país, es necesario la movilización consciente para frenar la ola de privatización que desde el gobierno se pretende llevar a cabo en contra de los recursos naturales.

´´Nosotros rechazamos categóricamente, los planes de privatizar el agua, así como la explotación minera en la mina Los Romeros de San Juan, de Barrick en Cotuí y las pretensiones de instalar presas de colas en el Naranjo´´ expresó la Comisión Ejecutiva del Frente Amplio.

De su lado, Saladín Percel, hizo un llamado a todas las organizaciones sociales, colectivos ambientalistas, activistas y a la ciudadanía en general a participar en esta jornada, portando pancartas, consignas y símbolos que reflejen la lucha ecológica.

´´La República Dominicana enfrenta una crisis ambiental sin precedentes, agravada por la expansión minera descontrolada, la deforestación, la contaminación de los ríos y la privatización de los bienes comunes naturales.’ manifestó Saladín Percel, Coordinador del Bloque Popular Jesús Adon.

El punto de encuentro de la marcha es el parque Enriquillo, saliendo a las 10:00 de la mañana rumbo al Palacio Nacional.