Fuerza del Pueblo conforma Dirección Ejecutiva de la Circunscripcion uno de SDE

Por Jose Primo Antonio

En la continuación del proceso de fortalecimiento de su estructura, la Fuerza del Pueblo (FP) escogió este domingo los integrantes de la Dirección Ejecutiva de la Circunscripción Uno de Santo Domingo Este.

Al frente del organismo seguirá Luis Hernández, y en la votación fueron escogidos también Norma Molina, vicepresidencia; Ramón Ramírez, Secretaria General; Luis Flores, Secretaria de Organización; Manuel Payano, Encargado de Asuntos Electorales. Pedro García, Encargado de Gestión Operativa, Ramón Rossi, Encargado de Tecnología, y Eduardo Feliz, Encargado de Comunicación,

Además. Carlos Rodríguez, Encargado de Formación, Sonya Abreu, Encargada de la Mujer, Janeiry Montero, Encargada de la Juventud, Pablo Torres, Encargado de Finanzas, Radames Helena, Encargado de Propaganda. y Norinda Castillo, Encargada de Actas.

En la escogencia de los integrantes de la Dirección Ejecutiva solo participaron los miembros de la Dirección Central y los Presidentes de las Direcciones Medias de la Circunscripción Uno, que tenían derecho al voto.

Al frente del proceso electoral estuvo Adam Bodden, Supervisor de Organización de la Fuerza del Pueblo, en la provincia Santo Domingo Este, acompañado de una comisión de la Secretaria de Organización del partido.

La escogencia de los integrantes de la Dirección Ejecutiva, proceso que se efectuó en el local de la

Circunscripción Uno, ubicada en la avenida Presidente Vásquez # 78 del Ensanche Ozama , se inscribe dentro de la jornada de renovación y fortalecimiento de las estructuras internas de la Fuerza del Pueblo, aprobada durante el recién pasado Congreso Manolo Tavares Justo.