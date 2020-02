Gonzalo Castillo anuncia Margarita Cedeño será su compañera de boleta

Fuente: Dirección de Comunicaciones de Gonzalo Castillo

Santo Domingo. – El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, anunció este lunes a la doctora Margarita Cedeño como su compañera de boleta a la vicepresidencia de la República, tras considerar que ella comparte sus mismos ideales de brindar más oportunidades a todos los dominicanos y que continúe el bienestar de la nación.

“Hoy les voy anunciar quién será mi vicepresidente, nos conocemos hace mucho tiempo y compartimos la misma pasión y sueños: que cada dominicano y dominicana, venga de donde venga, tenga las oportunidades de estudiar y trabajar y realizarse aquí en nuestro país, por eso en este momento hago el anuncio que va alegrar a muchos que están aquí y muchos que están afuera: mi querida Margot, la doctora Margarita Cedeño será mi compañera de boleta a la vicepresidencia de la Republica Dominicana”, expresó Castillo.

Durante la Asamblea Nacional del PLD, encabezada por el presidente Danilo Medina, y los miembros del Comité Político, Castillo manifestó que el PLD es el partido que gobierna para todos, el de las grandes conquistas, que ha modernizado y cambiado la República Dominicana como ningún otro para el beneficio de todos los dominicanos.

Explicó que esta nación es la de mayor crecimiento económico, pero esto no es solo el trabajo de un partido, sino que, es el sacrificio de todo un pueblo, de hombres y mujeres que se fajan día a día para ser un ejemplo de crecimiento y bienestar para la región.

“Por eso, somos el partido que ha llevado grandes beneficios a la gente humilde del campo. Hoy tenemos las carreteras más seguras de toda América, y por eso, hemos llevado protección social a los dominicanos y dominicanas que más lo necesitan. Hemos hecho mucho por nuestro país en el gobierno del PLD, nosotros gobernamos pensando en un país para todos, sin excepciones”, sostuvo.

No obstante, el candidato presidencial aseguró que, eso no significa que todo está listo y perfecto, porque hay cosas que continuar y otras nuevas que se deben iniciar. “Tenemos todavía mucho por hacer, y así será, vamos a seguir trabajando con mucha energía y con más convicción que nunca”.

“Con Gonzalo y Margarita la victoria es segurita”

Tras el anuncio de escogencia como candidata vicepresidencial, la doctora Margarita Cedeño, agradeció a Castillo y al Comité Político del PLD por tomarla en cuenta una vez más para esta posición, al tiempo de decir que dan inicio a una nueva campaña “donde vamos a pensar siempre en la gente, en servir al partido para servir al pueblo”.

Cedeño destacó que en estos momentos, más que nunca, el país necesita de verdadero amor a la patria y al pueblo. “Es por todos conocido, que el pasado 6 de octubre, nuestro partido pasó por momentos desafortunados, y que hoy, gracias a Dios y esfuerzos de todos ustedes, su trabajo de todo corazón, nos hemos fortalecido y consolidado más que nunca”.

“Sin embargo, solo una sola cosa pudiese quitarme el sueño, no es el PLD ni estas elecciones, porque yo sé que, con trabajo, esfuerzo y nuestras propuestas como bien ha dicho el candidato y próximo presidente, Gonzalo Castillo, son las que garantizan la prosperidad del país y el bienestar del pueblo, estoy segura que seremos favorecidos con la voluntad popular, no me cabe la menor duda de que el PLD seguirá bajo la estrella amarilla alumbrando a la Republica Dominicana”, manifestó.

“Tampoco me quitará el sueño, el que me juzguen algunos equivocadamente por mi decisión, por quedarme en mi partido. Dios es testigo de las razones y los sentimientos que habitan en mi corazón; mi única preocupación desde el 6 de octubre, han sido los millones y millones de dominicanos que hemos sacado de la pobreza en estos años bajo el liderazgo del presidente Danilo Medina, con quienes hemos hecho el compromiso de seguir brindado oportunidades, y es justamente lo que Gonzalo promete: oportunidades esperanza, trabajo que hemos construido, y no podemos dejarle el espacio a aquellos que buscan destruir la paz y estabilidad”, enfatizó.

Cedeño se comprometió a trabajar arduamente para que el PLD gane contundentemente las elecciones del 15 de marzo y para que Gonzalo Castillo resulte electo presidente el 17 de mayo. “Con Gonzalo y margarita la victoria es segurita”, concluyó.

En la Asamblea Nacional del PLD, celebrada en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico, participaron también, enlaces provinciales y municipales, miembros del Comité Central, alcaldes actuales, candidatos municipales (alcaldías, regidurías, directores, vocales, subdirectores y vicealcaldes), congresistas actuales, candidatos a senadores y diputados, presidentes provinciales, municipales, de circunscripciones, y de comités intermedios.