Hombre sacó un ojo de botellazo a otro condenado a 10 años de prisión

Por Julio Benzant

Santo Domingo Este. Un hombre que en luego de una alegada discusión, propinó un botellazo a adolescente que le sacó un ojo, en un suceso ocurrido frente a un drink, en la avenida Charles de Gaulle, en Santo Domingo Norte, fue condenado a diez años de prisión, por el Segundo Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo.

La condena le fue impuesta a Juan Jorge Martínez, de 25 años, residente en la calle Los Pastores número 207-B, en el sector Perla Antillana, en Santo Domingo Este.

El encartado fue encontrado culpable en los golpes y heridas con lesión permanente, en perjuicio de un adolecente de 17 años de edad de iníciales J.M.B.D., residente en el sector Brisas de Los Palmares, en el municipio Santo Domingo Norte.

De acuerdo a la acusación, el suceso ocurrió la madrugada de Año Nuevo de 2019, cuando la víctima adolescente se encontraba junto a unos amigos comprando un chimi, frente al Drink Fuxión, ubicado en la avenida Charles de Gaulle, en Santo Domingo Norte.

Fue en esos momentos, que llegó el ahora condenado y lo rozó, motivo por lo que se originó una discusión entre estos, la cual habría terminado tal rápido, como empezó.

Sin embargo, el imputado Juan Jorge Martínez entró al referido drink y regresó con una botella hasta donde estaba el adolescente J.M.B.D., propinándole un botellazo en el rostro, destruyéndole el ojo derecho.

De acuerdo al Certificado Médico Legal número 39671 de fecha 17 de enero del 2019, la herida provocó las siguientes lesiones: Trauma y destrucción del ojo derecho, fractura de órbita, abrasión y herida palpebral múltiples, las cuales le provocaron un daño permanente.

El agresor fue arrestado en el mismo lugar del suceso, y levantado un Acta de Fragante Delito.

El cuatro de enero del 2019, mediante la Resolución número 2019-SEMEC-00027, un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, le impuso prisión preventiva como medida de coerción, establecida en el numeral siete del Artículo 226 del Código Procesal Penal.

En el juicio de fondo, el tribunal compuesto por las juezas Ariella Cedano Núñez (presidente), Marleny Altagracia Santos y Juris Alexandra Peguero (miembros), encontró culpable a encartado de violentar los Artículos 309 y 310 del Código Penal Dominicano y el 396 de la Ley 136-03, que instituye el Código para la Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.

El fiscal Aurelio Valdez, del Departamento de Litigación Definitiva de la Fiscalía de esta demarcación, estuvo a su cargo la acusación, destruyendo la presunción de inocencia y logrando la imposición de la pena.

Por no comprender con exactitud el proceso judicial, los familiares no se constituyeron en actores civiles, por lo que no fue posible la imposición de indemnización para la víctima.

El condenado le fue impuesto el pago de diez salarios mínimos a favor del Estado Dominicano.

La lectura integra de la sentencia será el 19 de febrero del año en curso.

El fallo establece que el justiciable cumpla la condena impuesta en la penitenciaría nacional de La Victoria, y que la decisión sea comunicada al juez de Ejecución de la Pena.