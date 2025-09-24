Por Amaurys Florenzan

Santo Domingo.-La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, impuso este martes prisión preventiva al ex encargado de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) en Sabana Grande de Boyá, segundo teniente de la Policía Nacional, Rosario Bernardo Joseph, acusado de haberle disparado y dado muerte el 25 de septiembre del 2024, al adolescente de 16 años Alexander Silva

El citado tribunal acogió los recursos de apelación interpuestos, tanto por el Ministerio Público y los abogados de las víctimas, David Ruiz Jiménez, Santiago Germán Aquino y Manuel De Regla Soto Lara, revocando consecuentemente la resolución dictada por la presidenta del Tribunal Colegiado de Monte Plata, magistrada Hilda Nieves Sánchez, que había puesto en libertad al imputado Rosario Bernardo Joseph, en fecha 20 de agosto del 2025.

David Ruiz Jiménez, abogado de la familia del adolescente Alexander Silva, declaró que en el día de hoy, la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, le impuso prisión preventiva al ex encargado del Dicrim en el municipio de Sabana Grande de Boyá, segundo teniente Rosario Bernardo Joseph, por la muerte al referido menor.

Ruiz afirmó que la referida corte consideró que la medida de coerción idónea y la que se ajusta a la gravedad de los hechos, es la prisión preventiva.

Recordar que por el homicidio del menor Alexander Silva, el 11 de octubre del 2024, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Monte Plata, le impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción al segundo teniente Rosario Bernardo Joseph, medida que le fue variada por la presidenta del Tribunal Colegiado de Monte Plata, la magistrada Hilda Nieves Sánchez, por una garantía económica de cinco mil pesos y presentación periódica por ante el Ministerio Público, en fecha 20 de agosto del 2025.

Para el próximo 15 de octubre del año en curso, está fijado el juicio de fondo del proceso penal seguido al imputado Rosario Bernardo Joseph, en el Tribunal Colegiado de Monte Plata, acusado del hemiciclo del menor de edad Alexander Silva, hijo de una reputada maestra del municipio de Sabana Grande de Boyá.

Se recuerda que este hecho consternó a los diferentes sectores del municipio, quienes se han movilizado pidiendo justicia por este horrendo hecho en el que perdió la vida éste adolescente estudiante y joven ejemplar de Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata.