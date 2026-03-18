Fuente Externa

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) informa la cancelación del proceso INABIE-CCC-LPN-2026-0002 para la adquisición de gomitas multivitamínicas para intervenir nutricionalmente a estudiantes del sector público de los niveles inicial, primaria y secundaria del país, con el propósito de realizar mejoras sustanciales en sus aspectos técnicos y económicos.

La institución reiteró su compromiso con la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, siempre en favor del bienestar de los estudiantes del sistema educativo público.