INABIE lanza procesos de compra complementaria para garantizar utilería escolar a estudiantes del Sistema Educativo Público

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Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) lanzará este lunes tres procesos de compra para completar la utilería del período escolar 2026-2027, con el objetivo de garantizar que casi dos millones de estudiantes del sistema educativo público reciban sus insumos a tiempo y cuenten con todo lo necesario desde el primer día del próximo año lectivo.

Estas contrataciones se realizan para subsanar un faltante en las cantidades originalmente previstas para cubrir la demanda de utilería del próximo año escolar, generado por la anulación parcial de un proceso ejecutado en el 2024 por la institución, dispuesta mediante una resolución emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

Los procesos corresponden a la adquisición de poloshirts y pantalones, mochilas y kits escolares, así como zapatos escolares, bajo las referencias INABIE-MAE-PEUR-2026-0001, INABIE-MAE-PEUR-2026-0002 y INABIE-MAE-PEUR-2026-0003.

Estas nuevas contrataciones se realizarán en cumplimiento de la Ley 47-25 sobre Contrataciones Públicas y de los lineamientos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), para asegurar la continuidad del servicio educativo sin afectar el calendario escolar.

La actual gestión del INABIE ha incorporado requisitos técnicos reforzados y mayores controles de trazabilidad para fortalecer la transparencia y eficiencia en estos procesos.

Previo al lanzamiento de estos procesos de contrataciones, el INABIE sostuvo encuentros con representantes del sector productivo nacional, incluyendo empresas textiles, de calzado y suplidores de utilería, en los que se orientó a las empresas interesadas sobre los requisitos técnicos para fomentar una convocatoria abierta y competitiva que fortalezca la economía local y asegure la participación de oferentes que cumplan con los estándares exigidos por la Ley de Contrataciones Públicas.

Para agilizar los plazos y asegurar la entrega oportuna de los materiales dentro del calendario académico, estos procesos se realizarán mediante la modalidad de procedimiento de urgencia. Esta modalidad permite adecuar los tiempos del proceso de contratación a una necesidad real e impostergable del servicio educativo, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de las fases, principios y controles establecidos en la Ley 47-25 sobre Contrataciones Públicas.

La inversión estimada para estos procedimientos asciende aproximadamente a RD$1,700 millones, correspondientes a los mismos recursos previamente contemplados en los contratos anulados.

Los interesados pueden consultar los pliegos de condiciones y especificaciones técnicas en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), administrado por la DGCP, donde los detalles de cada convocatoria estarán disponibles a partir de las 3:00 de la tarde de este lunes 23 de marzo.

El INABIE reafirmó su compromiso con la correcta administración de los recursos públicos y con garantizar que los estudiantes del sistema educativo público cuenten con los insumos escolares necesarios para el retorno a clases.