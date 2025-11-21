INFOTEP destaca formación de 645 artesanos y 427 joyeros en la Escuela de Larimar en Bahoruco–Ciénaga de Barahona

La información se dio a conocer en el marco del Día Nacional del Larimar, donde INFOTEP reafirma compromiso con la formación y capacitación de ese sector.

Fuente externa

Santo Domingo. – En ocasión del Día Nacional del Larimar, que se celebra cada 22 de noviembre según la Ley No. 17-18, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) destaca su rol fundamental en la formación de mano de obra altamente calificada para la transformación de esta piedra semipreciosa, única en el mundo y exclusiva de la República Dominicana.

A través de la Escuela Taller de Larimar, ubicada en la Sierra de Bahoruco, en la provincia Barahona, el INFOTEP profesionaliza a artesanos y emprendedores en joyería, lapidaria y orfebrería. El programa combina teoría, práctica y acompañamiento técnico para garantizar piezas de alta calidad, acordes con estándares internacionales y orientadas a dinamizar el sector artesanal y turístico.

El director general del INFOTEP, Rafael Santos Badía, resaltó la importancia del Larimar como patrimonio nacional y destacó el rol que desempeña la institución en la formación de artesanos capaces de transformar esta piedra única en piezas de alto valor.

““El Larimar no es solo una gema única en el mundo; es un patrimonio vivo de nuestro país. Por eso, desde el INFOTEP hemos trabajado para formar artesanos y joyeros capaces de transformar esta piedra en obras que representan orgullo nacional y oportunidades de desarrollo para nuestras comunidades.””, afirmó.

Dijo también que la Escuela Taller de Larimar es hoy un referente de calidad y de impacto social para toda la región sur, y se ha consolidado como un espacio de desarrollo técnico y social para toda la región sur.

“Cada artesano que se gradúa representa una oportunidad de desarrollo para Barahona y para el país. Estamos formando talento que agrega valor, protege el patrimonio y abre puertas a nuevas rutas económicas basadas en la creatividad y la innovación”, precisó.

Impacto social y económico

Desde 2022 a la fecha, el INFOTEP ha capacitado a 647 artesanos y 427 joyeros en la Escuela de Larimar en Bahoruco Ciénaga de Barahona en las áreas de Diseño y Elaboración de Prendas de Joyería, Joyeros y Orfebres, y Lapidarias. Estas capacitaciones han fortalecido el tejido productivo local, impulsado emprendimientos y generado nuevas oportunidades de empleo en comunidades cercanas a la mina.

Preservación cultural y fomento turístico

La Escuela Taller de Larimar también funciona como un espacio cultural y educativo donde se promueve el conocimiento sobre el origen geológico del Larimar, su valor histórico y su importancia para la identidad dominicana. Esta propuesta formativa contribuye al turismo cultural y al posicionamiento de la provincia como destino artesanal.

Compromiso institucional

El INFOTEP reafirma su misión de impulsar la formación técnico profesional como vía para elevar la calidad de vida, promover la inclusión productiva y fortalecer la identidad nacional a través del trabajo bien hecho y el emprendimiento artesanal.