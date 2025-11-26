INPOSDOM es distinguido con Mención de Honor en la 5ta. Edición del Premio Nacional a la Innovación Pública 2025

Fuente externa

El Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) fue reconocido con una Mención de Honor en la 5ta. edición del Premio Nacional a la Innovación Pública 2025, una distinción que reafirma los avances institucionales y el compromiso asumido por la entidad con la modernización del servicio postal y la eficiencia en la gestión pública.

El reconocimiento, otorgado por el Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE), resalta el impacto y la pertinencia de las iniciativas implementadas por el INPOSDOM, orientadas a transformar procesos, optimizar resultados y fortalecer la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

La propuesta presentada por el INPOSDOM, titulada “Sistema Informático de Gestión para la Última Milla”, participó en la categoría Innovación en Procesos Públicos y Digitales y obtuvo una calificación de 83 puntos, evidenciando la solidez técnica, el diseño estratégico y la relevancia operativa del proyecto para optimizar la gestión de entrega postal a nivel nacional.

El director general del INPOSDOM, Erick Guzmán, quien recibió el galardón, destacó que “este reconocimiento reafirma el camino que hemos asumido hacia la innovación constante. Es un logro que pertenece al equipo completo y que demuestra nuestro compromiso con transformar el servicio postal en una entidad más ágil, moderna y orientada a resultados. Continuaremos impulsando soluciones que fortalezcan la eficiencia institucional y eleven la calidad de atención a nuestros usuarios”.

Sobre el Sistema Ultima Milla (SIG-UM)

El innovador sistema desarrollado por el INPOSDOM fortalecerá de manera significativa el proceso de Última Milla, es decir, la fase final de entrega que garantiza que los envíos lleguen correctamente al destinatario. La herramienta permitirá trazar y gestionar en tiempo real los paquetes, mejorar la planificación de rutas, reducir tiempos de entrega, incrementar la precisión en la localización de direcciones y elevar los niveles de satisfacción de los usuarios. Asimismo, facilita la toma de decisiones basada en datos y aporta mayor transparencia al proceso logístico postal.

Este logro consolida la visión del INPOSDOM de posicionarse como una entidad referente en innovación dentro del sector público dominicano, avanzando hacia un modelo de gestión más dinámico, transparente y orientado al ciudadano.