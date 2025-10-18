Fuente Externa

Santo Domingo, R.D. – El Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) realizó un emotivo acto de puesta en circulación de la emisión postal conmemorativa “Glorias del Deporte y la Música de San Carlos”, en homenaje a catorce personalidades destacadas de este histórico y emblemático sector de la capital.

La ceremonia estuvo presidida por el director general del INPOSDOM, Erick Guzmán Núñez, quien expresó su orgullo de ser oriundo de San Carlos y resaltó la importancia de reconocer el legado de una comunidad que ha sido protagonista en distintos ámbitos de la historia nacional.

“Hoy celebramos, a través de la filatelia, la memoria viva de una comunidad que ha sido protagonista firme y silenciosa en la construcción de nuestra historia. Ver el rostro y el legado de nuestros deportistas, músicos y líderes inmortalizados en estos sellos postales es un motivo de orgullo, gratitud y esperanza”, expresó Guzmán Núñez.

La colección está compuesta por dos series especiales tituladas “Glorias del Deporte de San Carlos” y “Glorias de la Música de San Carlos”, que rinden homenaje a catorce figuras emblemáticas de la cultura y el deporte dominicano.

La serie Glorias del Deporte de San Carlos honra a: Manuel Henríquez, Antonio Martínez, Sergio Abreu, Fausto Ceja Rodríguez, Iván Mieses, Luis “Piñao” Ortiz y Francisco Martínez.

Mientras que la serie Glorias de la Música de San Carlos celebra el legado de: Carlos Piantini, Francis Santana, Milton Peláez, Fernando Echavarría, Ricardo Ureña, Santiago Cerón y Milly Quezada.

El evento contó con la distinguida presencia de autoridades, personalidades e invitados especiales que integraron la mesa de honor, entre ellos el coronel Diego Roberto Pesqueira Grullón, director de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional; Lorenzo Ramírez, director general de Pasaportes; José Caraballo, diputado de la República; Óscar Pared, miembro de la Sociedad Filatélica Dominicana; Milton Peláez (hijo), en representación de las Glorias de la Música de San Carlos; e Iván Mieses, en representación de las Glorias del Deporte de San Carlos.

Detalles de la emisión postal

De cada serie se imprimieron 10,500 ejemplares, organizados en hojas que contienen siete sellos individuales. Cada sello tiene un valor facial de RD$35.00 y unas dimensiones de 30 x 40 milímetros.

Para garantizar su durabilidad y valor de colección, los sellos fueron impresos en papel tropicalizado y engomado, con perforación 13½. El diseño estuvo a cargo del arquitecto Alejandro Vignieri, mientras que la impresión fue realizada por la empresa Editorama.

Esta emisión fue autorizada mediante el Decreto No. 606-23, de fecha 29 de noviembre de 2023, y forma parte de la serie filatélica No. 13-25 del Instituto Postal Dominicano.

San Carlos: legado histórico y cultural

Fundado en 1685 por familias canarias bajo el nombre de Villa Blanca, San Carlos constituye un referente histórico, educativo, cultural y deportivo de la ciudad de Santo Domingo. Con el paso del tiempo, evolucionó de un poblado rural a un sector urbano dinámico, profundamente vinculado a los procesos históricos del país.

Además de su participación decisiva durante la Revolución de Abril de 1965, San Carlos ha sido cuna de instituciones educativas emblemáticas y de numerosos talentos que han proyectado el nombre de la República Dominicana en escenarios nacionales e internacionales, tanto en la música como en el deporte.

A través de esta emisión postal, el INPOSDOM reafirma su compromiso con la preservación y promoción del patrimonio histórico y cultural dominicano, rindiendo tributo a comunidades que, como San Carlos, han dejado una huella imborrable en la historia nacional.

Departamento de Comunicaciones

Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM)