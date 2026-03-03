Israel ataca el edificio del órgano encargado de elegir al nuevo líder supremo de Irán

RT.-Israel lanzó un ataque contra la sede de la Asamblea del Consejo de Expertos en Qom, al sur de Teherán, informan los medios locales.

Este órgano deberá elegir al nuevo líder supremo del país tras el asesinato del ayatolá Alí Jameneí.

En declaraciones a Axios, el funcionario de Defensa israelí señaló que el ataque se produjo mientras se contaban los votos. De momento se desconoce cuántos de los 88 miembros del consejo se encontraban en el edificio en ese momento, ni cuál fue el alcance de los daños. «Queríamos impedir que eligieran a un nuevo líder supremo», afirmó el funcionario.

Por su parte, la agencia iraní Mehr informa que ese edificio es antiguo y no se utiliza para reuniones.

El domingo, el canciller Seyed Abbas Araghchi declaró que el nuevo líder supremo sería elegido en un plazo de dos días. Tras la muerte de Jameneí, el ayatolá Alireza Arafí formó parte del Consejo de Guardianes en el Consejo de Liderazgo como miembro jurista.

El Consejo de Guardianes es un organismo clave encargado de vigilar las acciones del Parlamento y de decidir qué candidatos cumplen con los requisitos para postularse a cargos públicos.

Israel y Estados Unidos lanzaron en la madrugada del sábado 28 de febrero un ataque conjunto contra Irán, con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica.

Los bombardeos se cobraron la vida del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de varios altos cargos militares del país.

En respuesta, Teherán lanzó varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio.

Hasta el momento, el número de víctimas mortales en el país persa por la agresión militar de EE.UU. e Israel ha superado las 700 personas.