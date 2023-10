Ito Bisonó anuncia sexta edición del Encuentro Regional del CAPP participará Abinader y expresidentes Piñera y Calderón*

Por Ito Bisonó

Santo Domingo.- El Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP) que preside Víctor -Ito- Bisonó anunció la sexta edición de su Encuentro Regional anual el jueves 2 de noviembre y que contará con la participación del presidente Luis Abinader, así como los ex presidentes Sebastián Piñera de Chile, José Figueres Olsen de Costa Rica, Andrés Pastrana de Colombia y Felipe Calderón de México así como el ex gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño y la ex canciller de Panamá, Erika Mouynes entre otros.

Con el tema central “Desafíos para el desarrollo y progreso en América Latina y el Caribe”, el evento busca contribuir con una discusión profunda en materia de administración pública para la generación de bienestar sostenible. Abordando experiencias de quienes han liderado sus países e influido en las políticas aplicadas, el público podrá escuchar recomendaciones sobre buenas prácticas en la agenda a seguir para un futuro más promisorio.

Con apoyo de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL) que preside el Nobel de Literatura y recientemente naturalizado dominicano, Mario Vargas Llosa, este evento se realiza en el marco del decimosexto aniversario del CAPP. Fundado con la meta de trascender la política partidaria electoralista para así enfocarse en la formulación y promoción de propuestas de contenido, en esta década y media ha podido formar a más de 3,000 personas de la academia, sociedad civil, sector privado y diversos partidos.

Podria Interesarle: Estados Unidos destaca clima de inversión de RD y dice que instituciones democráticas van en ascenso



El CAPP forma parte de la familia de centros de pensamiento liberales, agrupados en la Red Liberal de América Latina (RELIAL) y con participación en la Organización de Estados Americanos (OEA), la Fundación Internacional Unión Europea, América Latina y el Caribe (EU-LAC) con sede en Bruselas así como acuerdos de cooperación con el International Republican Institute (IRI) de Estados Unidos, la Alliance of Democracies con sede en Dinamarca, la Fundación para el Avance de los Estudios Sociales (FAES) basada en España y la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (JuventudLAC).

Bisonó invitó a los jóvenes de todos los partidos políticos a participar en este evento que gratuito, con registro previo. Los interesados en participar pueden informarse a través de las redes Cappenlinea tanto en Instagram como X, (anteriormente Twitter), donde se estarán compartiendo los detalles para solicitud de cupo.

“República Dominicana es hoy un faro de luz en nuestra región por la gran estabilidad que exhibe con una democracia liberal vibrante. Esto maravilla a muchos de nuestros invitados pero ante todo, debe llamarnos a reflexión sobre cómo podemos consolidar, fortalecer y ampliar para beneficio de las grandes mayorías. En eso, el liderazgo importa, las personas importan y por eso, invitamos a que nos acompañen en lo que será un evento verdaderamente memorable rumbo a las citas importantes que tenemos por delante”, enfatizó Ito Bisonó.