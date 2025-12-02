Por Tyrone Dotel

San Luis, R.D. Con el compromiso de garantizar espacios educativos seguros, modernos y funcionales para su comunidad, el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) dio inicio formal al proyecto de reparación integral de sus 14 edificios, una de las obras más esperadas en la historia de la institución y que representa una inversión superior a RD$332 millones.

La iniciativa, que se ejecutará en dos fases (2025-2026), forma parte del plan de modernización y mantenimiento mayor impulsado por la actual gestión del rector del ITSC, Dr. José Ramón Holguín Brito, y busca asegurar que cada área académica, administrativa y de servicios responda a los más altos estándares de seguridad, funcionalidad y sostenibilidad.

“El ITSC avanza con pasos firmes hacia su consolidación como el “Community College” de referencia en la región del Caribe. Estas obras no son simples reparaciones; son una inversión en el futuro, en la calidad de la enseñanza, en la dignidad de nuestros estudiantes y colaboradores”, expresó el rector Dr. José Ramón Holguín Brito durante el acto de inicio de los trabajos.

El proyecto cuenta con la aprobación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP 17017), al tratarse de una iniciativa prioritaria dentro de la política nacional de fortalecimiento de la educación técnica superior, y se enmarca en la visión de desarrollo y modernización impulsada por el presidente Luis Abinader, orientada a mejorar la infraestructura pública, elevar la calidad de los servicios educativos y garantizar espacios de aprendizaje dignos, sostenibles y de alto impacto social.

Detalles del proyecto y alcance de las intervenciones

El plan de obras incluye reparaciones estructurales y de seguridad, como el reemplazo de fachadas en los edificios C1 y C2 con materiales de alta durabilidad (planchas de Durock y estructuras metálicas), impermeabilización de techos y muros, y refuerzo de elementos de concreto, lo que permitirá prolongar la vida útil de las edificaciones y fortalecer su resistencia ante la humedad y el desgaste natural.

En materia de sistemas críticos, se contempla la sustitución total de las instalaciones eléctricas, con la incorporación de luminarias LED de bajo consumo, así como mejoras en el sistema de distribución energética para optimizar la eficiencia y la seguridad operativa.

A nivel de acabados, el proyecto abarca el revestimiento de paredes, la instalación de plafones comerciales, la reparación de ventanas y puertas, y una pintura general con materiales resistentes a la humedad y de bajo impacto ambiental, priorizando la estética, el confort térmico y la funcionalidad de cada espacio.

“Estas intervenciones responden a un plan técnico integral que garantizará la rehabilitación completa de los edificios, su adaptación a las normas de seguridad actuales y la incorporación de materiales sostenibles. Se trata de una inversión pensada a largo plazo, para que la infraestructura del ITSC responda a las demandas de crecimiento institucional y académico”, explicó el Ing. Israel González, director de Proyecto de la empresa AL International Business Development, SRL, firma que resultó ganadora del proceso de licitación pública llevado a cabo conforme a la normativa vigente.

Compromiso ambiental y sostenibilidad

El proyecto también incorpora una estrategia de mitigación ambiental que incluye el manejo adecuado de escombros con disposición en vertederos autorizados, el uso de pinturas bajas en compuestos orgánicos volátiles (VOC) y sistemas de iluminación eficientes, con el objetivo de reducir el impacto ecológico y promover una cultura de sostenibilidad dentro del campus.

“Estamos comprometidos con construir un ITSC más verde, más eficiente y responsable. Cada intervención fue diseñada con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética”, agregó el Ing. González.

Impacto institucional y comunitario

Las obras beneficiarán de forma directa a más de 8 mil estudiantes activos, a cientos de docentes y colaboradores, y a toda la comunidad de Santo Domingo Este, donde el ITSC ha consolidado su presencia como motor de transformación educativa, social y económica.

El Dr. Holguín Brito resaltó que el inicio de estas reparaciones marca una nueva etapa de fortalecimiento institucional, alineada con la visión de un ITSC moderno, sostenible e inclusivo, preparado para los desafíos de la educación técnica del siglo XXI.

“Este es un paso más hacia el futuro que soñamos: un ITSC que se transforma para seguir transformando vidas”, concluyó el rector.