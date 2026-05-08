Alcaldesa fortalece sector motoconcho con entrega de bonos en San Luis

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San Luis, Distrito Municipal San Luis.– La alcaldesa Wendy Cepeda del Distrito Municipal San Luis encabezó la entrega de bonos de ayuda a motociclistas (motochonchistas), realizada en el edificio 1 de la Junta Municipal San Luis, como parte de una iniciativa impulsada por la Presidencia de la República, canalizada a través de un listado previamente solicitado.

Durante la actividad, la ejecutiva municipal reiteró su compromiso con este importante sector, reconociendo el papel fundamental que desempeñan en la movilidad urbana y en el sustento de numerosas familias del municipio.

En su intervención, la alcaldesa exhortó a los motociclistas a organizarse de manera formal, destacando que esto permitirá una mayor eficiencia en la gestión de futuras ayudas y programas gubernamentales. “Es clave que estén estructurados y cuenten con un listado organizado que incluya número de cédula y número de teléfono, para que cuando el Gobierno disponga de iniciativas en su beneficio, puedan ser incluidos de forma oportuna”, expresó.

La entrega contó con la presencia de la presidenta de la Sala Capitular, Alba de Arias, así como del líder comunitario Francisco Lorenzo, quienes acompañaron a la alcaldesa durante la jornada. También participaron colaboradores de la Junta Municipal, quienes brindaron apoyo logístico para el desarrollo de la actividad.

Con este tipo de acciones, la Junta Municipal San Luis continúa fortaleciendo su compromiso con los sectores productivos y de servicios, promoviendo iniciativas que impacten positivamente en la calidad de vida de sus ciudadanos.