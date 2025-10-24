JCE continúa este sábado la ruta de conformación de las OCLEE en varias ciudades de Estados Unidos

fuente externa

La Junta Central Electoral (JCE) continúa este sábado 25 de octubre la ruta de recepción de propuestas para la conformación de las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral del Exterior (OCLEE), en cuatro localidades de Estados Unidos que hacen parte de la Circunscripción 1.

La ruta inicia el sábado 25 en las ciudades de Boston, a las 10:00 a. m. y Providence, a las 4:00 p. m.; y continúa el domingo en New Jersey, a las 10:00 a. m. y Nueva York, a las 4:00 p. m.

La comisión a cargo de la ruta señalada está encabezada por el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, quien se hace acompañar de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Voto en el Exterior, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán; y del miembro titular y coordinador de la Comisión de Juntas Electorales, Samir Rafael Chami Isa.

Junto a ellos los directores de Voto en el Exterior, Well Sepúlveda; de Comunicaciones, Suedi León Jiménez; de Protocolo, Arlen Patricia Regalado; así como la secretaria de la Comisión del Voto en el Exterior, Keila Mateo y Elisa Chevalier, abogada ayudante del despacho del miembro titular Chami Isa.

Los lugares en los que serán realizados los encuentros son los siguientes:

-Boston: Merengue Restaurant: 156-160 Blue Hill Ave, Boston MA 02119.

-Providence: Club Juan Pablo Duarte: 100 Niagara St. Providence RI 02907.

-New Jersey: The Excelsior: 190 us-46, Saddle Brook NJ, 07662

-New York: Restaurant 809: 112 Dyckman Street, New York, NY 10040 (Entre las calles Nagle y Post).

La primera ruta de recepción de propuestas se realizó los días 11 y 12 de octubre pasados y abarcó las ciudades de Filadelfia y Washington.

Procedimiento para conformar una OCLEE

Se recuerda que el proceso para integrar una OCLEE inicia con la recepción de propuestas que se presentan en cada reunión y se otorgan, además, 10 días laborables adicionales para nuevos depósitos o para completar expedientes.

Agotado el calendario de recepción, se levantan los informes y actas de las reuniones y se cuelgan en la página web de la JCE. Posteriormente, el Pleno elabora una propuesta de resolución mediante la cual se aprueban de manera preliminar las conformaciones, estructuraciones o reestructuraciones y esta se presenta a opinión de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, a los fines de que hagan observaciones o sugerencia, o que ratifiquen las propuestas.

Finalmente, el Pleno de la JCE aprueba la resolución definitiva y procede al acto de juramentación de los miembros designados.

Requisitos para integrar una OCLEE

Para ser miembro titular o suplente de una OCLEE se requiere ser mayor de 25 años, estar domiciliado en la circunscripción y tener, por lo menos, tres (3) años de residencia en ese lugar. Asimismo, estar en pleno goce de los derechos civiles y gozar de buena reputación.

Está establecido que en la composición de cada OCLEE al menos uno de sus miembros titulares deberá ser doctor o licenciado en derecho.