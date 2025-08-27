Jorge Frías rinde cuentas: un año de gestión al lado de su gente

Por Cinthia Polanco

Jorge Frías, diputado por la Circunscripción 2 de Santo Domingo Este bajo la bandera del PRM, cierra su primer año de gestión legislativa 2024-2025 con un mensaje claro: estamos para servir, no para figurar. Nacido el 24 de abril de 1959, Frías ha llevado su labor de cerca de los ciudadanos, cumpliendo con el mandato constitucional de informar sobre sus acciones y logros.

Durante este año, el legislador ha presentado 4 iniciativas legislativas, entre proyectos de resolución y proyectos de ley, enfocadas en educación, salud, cultura y participación ciudadana. Entre las más destacadas están la recomendación al presidente para construir una extensión del Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) en Santo Domingo Oeste, el apoyo al operativo de repatriación de migrantes ilegales, y el reconocimiento al cantante y político Manuel de Jesús Jiménez Ortega. Además, impulsó leyes para el nombramiento de avenidas, la creación de sistemas de consulta de precios y mejoras en la cobertura de medicamentos en el CNSS.

Pero Frías no se ha limitado al despacho. Su labor de representación social ha tocado directamente a miles de familias de escasos recursos en este municipio : 2,500 cenas navideñas, habichuela con dulce para más de 5,000 personas, 160 canastillas para mujeres embarazadas, donación de sillas de ruedas, lentes recetados, apoyo económico a cirugías y tratamientos oncológicos, materiales de construcción, regalos en el Día de las Madres en 22 sectores, y contribuciones a clubes deportivos, iglesias y fundaciones locales. Todo esto con la premisa de que un diputado no solo legisla, también acompaña.

Frías subraya que su trabajo ha estado marcado por ética, transparencia y cercanía, participando activamente en comisiones y debates, y promoviendo soluciones que realmente impacten la vida de los ciudadanos. Agradece a su equipo, a las autoridades locales y, sobre todo, a los munícipes que le confían su representación, reafirmando su compromiso de seguir trabajando por un Santo Domingo, circunscripción 2, más justo, inclusivo y próspero.

En un país donde muchos políticos solo aparecen en campaña, Jorge Frías deja claro que su prioridad sigue siendo la gente de su circunscripción, con hechos concretos.