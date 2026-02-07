Juan Pablo Duarte y Diez 182 años después

Por JHANEL FERRERAS

El origen del pueblo dominicano se remonta al descubrimiento de América a finales del siglo XV. A partir de este acontecimiento histórico se produjo un encuentro entre los aborígenes, los españoles y, posteriormente, los africanos, lo que dio lugar a la primera esencia de la identidad dominicana. Con el transcurrir de los siglos, otras etnias fueron sumando sus colores al bello arcoíris que representa la sociedad dominicana.

La historia dominicana se caracteriza por la valentía de su pueblo, siendo uno de los pocos territorios donde el honor y la soberanía fueron defendidos con dignidad por un número reducido de hombres frente a grandes imperios. En 1655, durante la batalla de Los Cangrejos, los dominicanos derrotaron a los ingleses comandados por Penn y Venables. En 1691, se produjo la victoria frente a los franceses en la batalla de La Sabana Real de La Limonada, hecho del cual surge la devoción a la Virgen de la Altagracia, celebrada cada 21 de enero. Más adelante, en 1805, se enfrentó y derrotó a las tropas haitianas dirigidas por Jean-Jacques Dessalines. En 1808, se logró una nueva victoria frente a los franceses en la batalla de Palo Hincado, marcando el inicio de la etapa histórica conocida como la España Boba, período en el que nació el padre fundador de la República Dominicana el 26 de enero de 1813.

Juan Pablo Duarte y Díez, con apenas 25 años de edad, fundó la sociedad secreta La Trinitaria, y dos años después creó las sociedades La Filantrópica y La Dramática. A través de estas organizaciones, Duarte promovió la educación, el arte y la cultura como instrumentos esenciales para la construcción de un Estado libre, soberano e independiente.

La noche del 27 de febrero de 1844 marcó el inicio de la lucha definitiva por la independencia nacional, dando origen al sueño libertador de un joven de tan solo 31 años, cuyo ideal transformó el destino de la nación dominicana.

La mujer dominicana jugó un papel fundamental en los tiempos de la independencia; se les llamó comunicadas, pues para la época prestaban sus más íntimos secretos de mujeres para así guardar los mensajes de los trinitarios y hacer efectiva la comunicación patriótica.

Desde sus inicios, la República Dominicana nació bajo una firme convicción cristiana. Tanto la bandera como el escudo nacional surgieron junto con la República, y el versículo bíblico Juan 8:32: “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”, constituyó una expresión clara e inquebrantable de la fe que guiaba el pensamiento de Juan Pablo Duarte.

Duarte nació en una posición económica favorable para su época; sin embargo, murió en condiciones difíciles, lejos de su tierra natal. A pesar de ello, legó una República que, 182 años después, continúa trazando un camino de independencia, soberanía y esperanza.

En la actualidad, corresponde a la sociedad dominicana honrar el sacrificio de los trinitarios, el esfuerzo de las mujeres patriotas y la sangre derramada en nombre de la libertad nacional.

La República Dominicana representa convivencia, amor, perdón, sacrificio, educación, hermandad, cristianismo y respeto por el medio ambiente. Es una comunidad cálida y hospitalaria, cuyas tierras imprimen un ritmo y una identidad únicos a todo aquel que la visita.

Que viva Juan Pablo Duarte y Díez, hoy más necesario que nunca, a 182 años de su legado.