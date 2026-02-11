Juzgado conocera acusaciones contra Olivo De Leon

Fuente Externa

La Segunda Sala de la Camara Penal del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia Duarte conocera este miercoles 11 de febrero el caso del periodista Olivo De Leon, a quien se le acusa de violar la Ley 64-00 de Medio Ambiente.

De Leon denuncio que las acusaciones presentadas en su contra por la Procuraduria de Medio Ambiente de la provincia Duarte constituyen una represalia porque personas a las que les rento un solar y quienes construian una oficina se negaron a pagarles RD$175,000.00 que les pedian como chantaje para dejarlos trabajar tranquilos, personal de la Direccion Duarte de Medio Ambiente.

Explico que no tiene nada que ver con lo que se haya hecho pues alquilo el solar, el espacio vacio,

y quienes edificaron una pequeña oficina fueron los propietarios del dealer.

Sin embargo, De Leon aseguro que alli no se violento ninguna normativa de ningun tipo, y que todo se trata de un invento para hacerle daño por la negativa de quienes trabajaban para el propietario del dealer a darle RD$175,000.00 a chantajistas de la Direccion Duarte de Medio Ambiente que se presento varias veces al lugar.