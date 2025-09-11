La diplomacia china ha pedido cautela de EE.UU. en sus declaraciones y acciones sobre temas como Taiwán.

RT

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, instó a Estados Unidos a actuar con «cautela en sus declaraciones y acciones, especialmente en asuntos que afectan a los intereses fundamentales de China, como Taiwán», informa el periódico Global Times tras una conversación telefónica que el jefe de la diplomacia china sostuvo este miércoles con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Wang indicó que los derechos e intereses legítimos de su país están siendo socavados por las recientes declaraciones y «acciones negativas» de Washington, que ha interferido en los asuntos internos del país asiático y perjudican el desarrollo de las relaciones bilaterales. China se opone firmemente a este comportamiento, añadió el diplomático y propuso «trabajar juntos por la paz y la prosperidad mundiales, afrontar los desafíos globales y asumir sus responsabilidades como grandes potencias».

Además, el canciller chino comparó a China y Estados Unidos con dos grandes buques de guerra que, en su opinión, deberían «avanzar juntos sin desviarse de su rumbo ni perder velocidad». Para ello, insistió en la necesidad de que ambas naciones asuman sus responsabilidades.

Por su parte, el Departamento de Estado publicó un comunicado en el que señala que Marco Rubio «enfatizó la importancia de una comunicación franca y constructiva sobre una variedad de temas bilaterales», sin especificar cuáles fueron abordados.

Días atrás, un periódico estadounidense reconoció que el enfoque agresivo de la política exterior de la Administración Trump está generando un efecto contrario al esperado, al acercar a sus rivales estratégicos, en referencia a China, Rusia y la India.