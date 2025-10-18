La Iglesia Católica advierte sobre “una cacería contra las mujeres” en República Dominicana

“En su editorial de este domingo 19 de octubre, el órgano oficial Camino plantea que los feminicidios ensombrecen la paz ciudadana, dejando una estela de horror en tantas familias devastadas para siempre.”

SANTIAGO (República Dominicana).- El Semanario Católico Nacional Camino, órgano oficial de la Iglesia Católica Dominicana, advirtió que en el país “se ha desatado una cacería contra las mujeres”, al dedicar su editorial del 19 de octubre de 2025 a reflexionar sobre la violencia de género y sus consecuencias sociales.

El texto, titulado “La Exhortación del Papa”, retoma las palabras del Papa León XIV en su reciente Exhortación Apostólica Dilexi te (Te he amado), donde llama a combatir “la economía que mata, la falta de equidad, la violencia contra las mujeres, la desnutrición y la emergencia educativa”.

El editorial sostiene que “no puede separarse la fe del compromiso con la justicia y el amor por los pobres”, e insta a reconocer y destruir toda estructura de injusticia “con la fuerza del bien y mediante políticas eficaces.”

En la publicación eclesial, que circula cada domingo en los templos y se difunde a través de canales digitales, Camino afirma que la violencia contra las mujeres refleja una realidad alarmante en la sociedad dominicana.

“Refleja la realidad que vivimos en el país, donde se ha desatado una cacería contra las mujeres. Los feminicidios ensombrecen la paz ciudadana, dejando una estela de horror en tantas familias devastadas para siempre”, indica el editorial.

La publicación llega en un momento en que el tema ha vuelto al centro del debate nacional, tras la difusión del reportaje SOS para salvar vidas de mujeres, realizado por Aplatanao News y dirigido por el periodista Fernando Quiroz, que documentó la magnitud y persistencia del fenómeno en el país.

De acuerdo con los datos del reportaje, en los últimos veinte años se han registrado más de 3,000 muertes violentas de mujeres, entre ellas 1,802 feminicidios, con un promedio de ocho casos cada mes, en su mayoría cometidos por parejas o exparejas de las víctimas.

El estudio también alerta sobre el aumento de la violencia vicaria, cuando hombres hieren o matan a sus hijos para causar sufrimiento a la madre, y la falta de criterios unificados en las estadísticas oficiales.

La coincidencia entre el llamado pastoral y el diagnóstico periodístico resalta una misma urgencia: proteger la vida y la dignidad de las mujeres dominicanas.

Mientras la Iglesia apela a la conciencia moral y a la acción política, el periodismo aporta las cifras y las voces que revelan la profundidad del problema.

