Por Juan López

En fiel y pertinente interpretación del conjunto de problemas, necesidades, deterioro de diferentes instituciones públicas y calamidades que, directamente, afectan la calidad de vida del pueblo dominicano, como consecuencia de las malas ejecutorias del gobierno del PRM-Abinader; la Fuerza del Pueblo (FP), en correspondencia con sus objetivos estratégicos, convocó y realizó, el pasado domingo 30, la marcha del pueblo que resultó multitudinaria y exitosa.

La marcha del pueblo fue un acontecimiento socio-político que impactó a nivel nacional y sirvió de catarsis para el cúmulo de quejas que las familias pobres y diferentes estratos de las clases medias; lo cual produjo las siguientes reacciones políticas:

1.- Las furibundas respuestas de funcionarios gubernamentales y dirigentes del PRM, quienes de inmediato se orquestaron con ciertos comunicadores para desatar una andanada de improperios contra la marcha del pueblo, tratando de disminuir su impacto positivo.

2.- La inoportuna intimación que la Junta Central Electoral (JCE) envió a la FP, con el fallido propósito de coartar y chantajear a la FP para que se cohíba de protestar y luchar por los derechos constitucionales e intereses socio-económicos de la población.

3.- Las insólitas declaraciones de tres dirigentes del PLD (ubicados en el danilismo ortodoxo) que, con evidentes resentimientos, se desbocaron contra “la marcha del pueblo”, quitándole fuerza a las prudentes declaraciones del secretario general del PLD, Johnny Pujols, quien calificó la actitud de la JCE como “un exceso la intimación contra FP por la marcha porque esta acción se suma a una tendencia preocupante de los órganos electorales a interferir en los derechos constitucionales y en la autonomía de los partidos políticos”.

El masivo, entusiasta y contundente éxito de la marcha del pueblo refleja, sin lugar a dudas, el inequívoco cuestionamiento popular contra los múltiples desaciertos de las ejecutorias del gobierno del PRM-Abinader que se manifiestan en el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana, deterioro de varios servicios públicos, los escandalosos actos de corrupción y el comprobado vínculo de varios narcontraficantes con el PRM.

Cuando la FP concluyó sus dos congresos, por los positivos resultados; en nuestro artículo “Perspectivas políticas para 2028”, publicado el pasado 19 de octubre, le presentamos varias sugerencias que, gracias al éxito y entusiasmo obtenido con la marcha del pueblo, ahora los reiteramos.

“El principal reto que tiene la FP para concretar su crecimiento y seguir ampliando simpatías en el electorado, gracias a lo cual podría caminar hacia el triunfo electoral en el 2028, se sintetizan en estas sanas sugerencias:

“1.- Insistir en la implementación de una firme y clara política de oposición, cuestionando las malas ejecutorias del gobierno del PRM-Abinader. 2.- Asumir una actitud proactiva en el Congreso Nacional con propuestas que favorezcan a los sectores más vulnerables del país. (La lucha por la indexación salarial, es un ejemplo).

“3.- No dormirse en laureles y muchos menos creer que ya ganaron las elecciones, porque la FP está obteniendo buenos porcentajes de simpatías en las encuestas, Precisamente por esa razón, ahora más que nunca, deben arreciar los trabajos de fortalecimiento de las estructuras del partido, aumentar las jornadas de trabajos políticos y, sobretodo, mantenerse bien alertas y dispuestos a enfrentar la “agresiva campaña sucia” que desatarán sectores oscuros del PRM contra la FP y el expresidente Fernández.”

Evidentemente, la marcha del pueblo superó, positivamente, las expectativas, lo cual produjo estas dos contradictorias actitudes: a) Los rabiosos enconos de los adversarios de la FP, principalmente, los enquistados en el gobierno del PRM-Abinader y b) el indudable crecimiento cuantitativo y cualitativo de las simpatías que la FP está conquistando en los nobles sentimientos del pueblo dominicano.