La Romana. – Luego de una ardua labor de búsqueda por parte de los agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), se entregó a la policía Alcadio Sánchez (alias «Chulo»), acusado de agredir físicamente a su padre, el señor Ernesto Sánchez Jiménez.

​El hecho, ocurrido el pasado 2 de febrero en Villa Hermosa, cobró notoriedad tras la difusión de un video en redes sociales donde se observaba al detenido maltratando a su progenitor. Ante la gravedad de las imágenes, las autoridades se desplazaron a la residencia de la víctima para confirmar la situación y brindar auxilio inmediato.

​El señor Sánchez Jiménez fue trasladado a un hospital público de la demarcación, donde recibió la asistencia médica necesaria.

​La Policia ejecutó imediante la orden de arresto judicial No. 2026-AJ0007874.

A Sánchez Núñez se le imputa la presunta violación del artículo 309-2 del Código Penal Dominicano, que tipifica la violencia intrafamiliar.

​El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas para que se le conozca la medida de coerción correspondiente.