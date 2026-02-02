Lanzan de manera oficial fundación Senderos del Sol

Por Amaury Florenzan

Santo Domingo.- Con la presencia de invitados especiales y entrega de juguetes a decenas de niños en el distrito municipal de Gonzalo, Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, quedó formalmente en operatividad la Fundación Senderos del Sol (SDS), la cual permitirá canalizar de manera estructurada los esfuerzos para desarrollar actividades y talleres a favor de los sectores más vulnerables del país.

La entidad nace con el objetivo de transformar vidas y comunidades vulnerables, mediante el desarrollo de actividades educativas y de formación cultural.

También la fundación, llevará a cabo jornadas médicas, entrega de útiles escolares, reconstrucción de viviendas y otras iniciativas realizadas con amor y compromiso, con el objetivo de que los más necesitados puedan tener acceso a ellas.

La directiva de Senderos del Sol está integrada por el periodista y dirigente social Ricardo Amaurys Florenzán, presidente, el publicista José Luis Reynoso Rodríguez, vicepresidente, el doctor en derecho, David Henriquez Polanco, tesorero, la publicista Luz Tineo, secretaria y el técnico fotográfico Freddy Alexander Martínez de Jesús, vocal.

Florenzán afirmó que SDS tiene un enfoque en el desarrollo humano, el acompañamiento comunitario y la formación de voluntarios comprometidos con la transformación social, con una visión orientada a responder a las realidades que afectan la República Dominicana.

El periodista indicó que SDS representa un paso firme a desarrollar servicio y acción concreta a favor de los más necesitados.

Sobre Somos SDS

Senderos del Sol es una iniciativa de carácter social orientada a servir con amor, llevando ayuda integral a personas y comunidades, mediante acciones concretas de servicio comunitario y compromiso social.

Desde hace varios años se han realizado ayudas, además con la participación de delegaciones internacionales y el respaldo de voluntarios que, desde distintas áreas y puntos del país, se sumaron al trabajo organizativo y compromiso que promueve Senderos de Sol.

Las personas interesadas en apoyar esta iniciativa pueden hacerlo mediante donaciones y voluntariado, contribuyendo a llevar ayuda integral y oportunidades a comunidades en situación de vulnerabilidad.