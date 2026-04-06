Las carreteras que están cambiando el mapa inmobiliario del país

Por Lic. César Fragoso / Asesor Inmobiliario

En el mercado inmobiliario existe una regla que rara vez falla: donde llega la infraestructura, llega también la valorización de los bienes raíces. Cada nueva carretera, autopista o sistema de transporte cambia la forma en que las personas se mueven, trabajan y viven. Cuando una zona mejora su acceso y su conectividad, automáticamente se vuelve más atractiva para vivir, invertir o desarrollar proyectos.

La historia urbana de muchas ciudades del mundo demuestra que las grandes obras de transporte transforman el valor de las propiedades cercanas. La República Dominicana no es la excepción. En los últimos años hemos visto cómo nuevas autopistas, circunvalaciones y mejoras en la conectividad han impulsado el desarrollo de diferentes regiones del país.

Semana Santa: tiempo de reflexionar también sobre nuestro hogar Cuando se construyen nuevas vías de comunicación no solo se facilita el desplazamiento de las personas. También se crean nuevas oportunidades económicas. Las carreteras abren zonas que antes estaban aisladas y las conectan con centros urbanos, aeropuertos, polos turísticos y áreas comerciales. Ese cambio genera interés inmediato en el mercado inmobiliario.

Uno de los factores que más influye en el valor de una propiedad es su accesibilidad. Las personas buscan vivir en lugares donde puedan desplazarse con facilidad hacia sus trabajos, centros comerciales, escuelas o destinos turísticos. Cuando una zona mejora su conexión con estos puntos estratégicos, el valor de las propiedades comienza a aumentar.

Las inversiones en infraestructura vial generan efectos muy claros en el mercado inmobiliario. Primero, aumenta la demanda de viviendas y terrenos. Segundo, se produce un mayor desarrollo comercial en la zona. Y tercero, el precio por metro cuadrado comienza a subir debido al interés de compradores e inversionistas.

Un ejemplo evidente de cómo el transporte puede transformar el mercado inmobiliario es el Metro de Santo Domingo. La construcción de sus líneas ha cambiado la dinámica de movilidad en la capital y ha impactado directamente en el desarrollo de nuevas torres residenciales y comerciales en sectores cercanos a sus estaciones.

Vivir cerca de una estación de metro significa ahorrar tiempo en desplazamientos y tener acceso rápido a diferentes puntos de la ciudad. Esa ventaja hace que muchas personas prefieran comprar o alquilar propiedades en esas áreas. Por esta razón, los desarrolladores inmobiliarios también han comenzado a concentrar nuevos proyectos en zonas con buena conectividad.

En el caso de las zonas turísticas, las autopistas y carreteras modernas tienen un impacto aún mayor. Destinos como Punta Cana, La Romana, Bayahibe o Las Terrenas han experimentado un crecimiento importante gracias a la mejora en sus vías de acceso. Cuando el tiempo de traslado desde un aeropuerto internacional se reduce, la demanda por propiedades en esas zonas aumenta.

Un caso muy relevante en la actualidad es lo que está ocurriendo en el área de Punta Cana, específicamente en las zonas cercanas al desarrollo de Cruise On Land. Esta área está experimentando una transformación acelerada impulsada por la construcción de nuevas vías de acceso y la planificación de futuras conexiones que fortalecerán aún más su conectividad con el aeropuerto, la Autovía del Coral y otros puntos estratégicos del Este.

Estas mejoras viales están reduciendo tiempos de desplazamiento y abriendo nuevas zonas para el desarrollo inmobiliario, lo que ha despertado el interés de inversionistas tanto locales como internacionales. Proyectos turísticos y residenciales comienzan a concentrarse en estos corredores, anticipando el crecimiento que seguirá llegando con la consolidación de la infraestructura.

Lo más importante es que este tipo de desarrollo no ocurre por casualidad. Responde a una visión de crecimiento donde la infraestructura sirve como base para el desarrollo urbano y turístico. En el entorno de Cruise On Land ya se percibe este fenómeno: mayor dinamismo en la construcción, incremento en la demanda de terrenos y un claro proceso de valorización en marcha.

Cada nueva carretera crea lo que los urbanistas llaman corredores de desarrollo. A lo largo de esas vías comienzan a surgir urbanizaciones, plazas comerciales, hoteles, villas y proyectos turísticos. La infraestructura no solo conecta destinos, también genera nuevas oportunidades para el desarrollo inmobiliario.

En la República Dominicana estamos viviendo una etapa importante de transformación en materia de infraestructura. Nuevas circunvalaciones, ampliaciones de carreteras y mejoras en aeropuertos están redefiniendo el mapa inmobiliario del país. Zonas que antes pasaban desapercibidas hoy comienzan a despertar interés entre compradores y desarrolladores.

Para quienes desean comprar su primera vivienda o invertir en bienes raíces, entender esta relación entre infraestructura y valorización es fundamental. Muchas veces las mejores oportunidades aparecen en las zonas donde las obras de transporte están llegando o están en proceso de construcción.

La experiencia demuestra que quienes invierten antes de que las grandes obras estén terminadas suelen obtener los mayores beneficios. Cuando una autopista se inaugura o una nueva vía mejora el acceso a una zona, el mercado inmobiliario ya comienza a transformarse.

Hoy, zonas como las cercanas a Cruise On Land en Punta Cana y otros proyectos del área, representan precisamente ese tipo de oportunidad: invertir en el presente con visión de futuro, apoyándose en el crecimiento de la infraestructura y el desarrollo turístico del país.

Por eso, en bienes raíces, las carreteras no solo conectan lugares; también crean valor y oportunidades para el futuro.