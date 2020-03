Las gentes de Manuel Jiménez le dan “bola negra” al equipo de Dío Astacio

Por Robert Vargas

Yo no quería escribir ahora de política, por el tema de la pandemia del coronavirus, pero la realidad nos obliga, sobre todo, después de que Ciudad Oriental ha recibido la denuncia esta madrugada de que la integración de la comisión de transición dirigida por el alcalde electo de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, le dio “bola negra” al equipo del pastor Dío Astacio.

Ninguno de los suyos fue integrado a la comisión de transición, que ayer se reunió en el Palacio Municipal de este municipio con su par del alcalde saliente, Alfredo Martínez.

Ciudad Oriental no habría reparado en ese detalle, que parece simple, pero no lo es, de no haber sido porque alguien próximo a la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno se le dijera a este medio. Por algo lo hizo.

Algo notó ese alto cargo del PRM que no tuvo reparos en contactar a Ciudad Oriental para llamar la atención de ese detalle.

¿En quienes confía Manuel Jiménez para que lo acompañen en este proceso preparatorio del traspaso de mando el próximo 24 de octuber?

Según una lista entregada a Ciudad Oriental por el Presidente municipal del PRM, Adán Peguero, que la reenvió vía WhatsApp, son estos:

1- Dra. Ángela Henrriquez, vicealcaldesa electa (quien la presidirá)

2- El ing. Juan Vargas

3- El Lic. Melido Torres (abogado)

4- El Lic. Joel del orbe (ingeniero en sistemas informáticos) quien fungirá como redactor de la comisión.

5- Dra. Olga Ache (abogada y líder comunitaria)

6- Manuel Salazar (en representación de los partidos y movimientos aliados)

7- Adan Peguero presidente del PRM del municipio SDE.

8- Ing. Garibaldy Devers (C-1)

9- Lic. Roberto Neris (C-2)

10- Licda. Maritza Contreras (C-3).

De este grupo de diez personas, ninguno es miembro del equipo de Dío Astacio, quien ganó unos cinco o seis regidores.

¿Por qué los dejaron fuera?

Nuestra fuente explicó textualmente que “Dío Astacio, no solo endosó su apoyo igual que Kathy Baez. El equipo de Dio Astacio se sumó total, incluyendo a Julio Feliz, su director Operaciones; Cecilio Castillo. Coordinador Ejecutivo; Nilda Alaniz Directora de.Comunicacion; Joan Polamco, Director de Tecnoligia; Domingo Batista, Director de la circ. 1; y el mismo Dio.Astacio quie se despojó de su investidura de candidato y asumió la Circ. no. 3”.

Agrega que “esa estructura sacó cinco o seis regidores y una regiduría que aun se disputa en la cir. No 2”.

Tienen la creencia de que “aparenteme el acuerdo firmado por Manuel Jiménez (este) no tiene mucho interés de cumplirlo”.

Esto es parte de lo que, oficialmente, nos e informó sobre el encuentro de ayer en el Palacio Municipal.

No está claro si al equipo de Katy Báez tambièn le dieron “bola negra” en la integración de esa comisión.