Las represalias de Irán se expanden por Oriente Medio tras ataque de EE.UU. e Israel

RT.-La madrugada de este sábado, el Ministerio de Defensa israelí comunicó el lanzamiento de un ataque «preventivo» contra la República Islámica para «eliminar las amenazas al Estado de Israel». Más tarde, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó que las fuerzas de Washington se han unido a la agresión contra el país persa.

Como respuesta a la agresión israelí-estadounidense, Irán lanzó varias olas de misiles balísticos hacia Israel, según comunicó el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), tropas de élite de las Fuerzas Armadas iraníes.

No obstante, el conflicto entre Washington, Tel Aviv y Teherán se ha expandido por Oriente Medio, ya que el país persa ha iniciado a atacar bases militares del país norteamericano ubicadas en la región. El CGRI comunicó que cuatro bases militares de EE.UU. en Catar (Al Udeid), Kuwait (Ali Al Salem), Emiratos Árabes Unidos (Al Dhafra) y Baréin (la Quinta Flota de la Armada de EE.UU.) fueron atacadas con misiles.

En paralelo, un portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán aseguró que la población no debe preocuparse por la «agresión desvergonzada» de Israel y Estados Unidos, y señaló que las Fuerzas Armadas del país reaccionaron «de inmediato», con lo que las bases del Ejército israelí en distintos puntos quedaron bajo una «lluvia de misiles».

Añadió que ya se han presentado problemas en una de esas bases, al tiempo que advirtió que cualquier instalación en la región que brinde apoyo a Estados Unidos o Israel «será atacada» y que «se dará una gran lección» a Tel Aviv y Washington.

Oriente Medio, en el punto de mira

Teherán había advertido que, si la Casa Blanca opta por atacar su país, las bases estadounidenses en la región serían «objetivos legítimos» para las Fuerzas Armadas iraníes.

Previamente, varias explosiones se registraron este sábado en Manama, capital de Baréin. En el país, se activaron las sirenas, según anunció el Ministerio del Interior, que instó a la población a resguardarse en «el lugar seguro que tengan más cercano». Uno de los lugares alcanzados por un misil es el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de EE.UU.

Según medios regionales, se han activado las sirenas de alerta en Kuwait. De igual modo, en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, y en Dubái, se han escuchado explosiones. Desde EAU afirmaron que «este ataque constituye una flagrante violación de la soberanía nacional y del derecho internacional» y agregan que «se reservan el pleno derecho a responder a esta escalada».

En paralelo, se informa de explosiones en la capital de Arabia Saudita, Riad. No obstante, según afirmó el corresponsal de RT Mohammed Al-Rashed, Riad ni ninguna ciudad saudita fue atacada por Irán.

En redes circula un video de las consecuencias del supuesto ataque a la base aérea King Fahd, en la provincia de La Meca, al oeste de Arabia Saudita.

Por su parte, una fuente del Ministerio de Defensa catarí informó de la intercepción de un misil iraní utilizando el sistema Patriot. En paralelo, la embajada de EE.UU. en el país árabe emitió una advertencia a sus ciudadanos de refugiarse hasta nuevo aviso, alertando sobre la posibilidad de ataques con misiles.

Bases estadounidenses también han sido atacadas en Jordania, según informaron fuentes citadas por CBS News, aunque de momento no hay reportes de impactos de misiles o explosiones. Una explosión también se ha reportado en la base aérea estadounidense de Al Harir, en el norte de Irak. Según medios israelíes, se trata del resultado del lanzamiento de misiles por parte de las milicias proiraníes en el país.

Mientras tanto, ABC News informó que EE.UU. está reubicando a cientos de efectivos en una importante base militar en Catar ante un posible ataque contra Irán. La nación árabe alberga Al Udeid, la mayor base del país norteamericano en Oriente Medio. El medio señala que, en total, hay alrededor de 35.000 soldados estadounidenses en la región.

«Una gran lección» para Israel y EE.UU.

The New York Times reportó en un primer momento que el Pentágono había comenzado a evacuar a cientos de efectivos de Al Udeid y de varios enclaves en Baréin, al tiempo que desplegaba más baterías antimisiles para proteger las 13 bases, incluidos contingentes en Irak, Siria, Kuwait, Arabia Saudita, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, posteriormente, agregó que las tropas no fueron evacuadas, sino «trasladadas para otras misiones y operaciones».

Teherán había advertido que cualquier acción militar en su contra «se considerará el inicio de una guerra», al tiempo que afirmó que sus Fuerzas Armadas estaban «preparadas, con el dedo en el gatillo, para responder de forma inmediata y contundente a cualquier agresión». No obstante, expresó su disposición a mantener un «diálogo basado en el respeto y los intereses mutuos».

El comandante de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, Mohammad Pakpour, advirtió a EE.UU. y a Israel que sus fuerzas estaban preparadas para responder a cualquier provocación.

Según sus palabras, las tropas «tienen el dedo en el gatillo, están más preparadas que nunca, listas para cumplir las órdenes y directrices del comandante en jefe, un líder más querido que sus propias vidas», en referencia al ayatolá Alí Jameneí.

Guerra de los 12 días

Esta nueva agresión contra Irán se produce apenas meses después de la intervención militar de junio de 2025, cuando Israel lanzó un ataque no provocado contra el país persa, que desembocó en un intercambio de ofensivas con misiles y drones entre ambos países. Durante la llamada Guerra de los 12 días, los objetivos del Estado hebreo fueron las instalaciones nucleares de la República Islámica, comandantes militares y altos cargos, así como científicos nucleares. Varios de ellos fueron asesinados junto con sus familiares.

El enfrentamiento se intensificó con la intervención de EE.UU., que bombardeó tres importantes instalaciones nucleares iraníes. Trump aseguró entonces que el programa nuclear de la República Islámica había quedado «destrozado», evaluación que fue cuestionada por la propia inteligencia de Washington.

Teherán respondió a la ofensiva estadounidense lanzando un ataque contra la base militar más grande de EE.UU. en Oriente Medio, ubicada en Catar. El 24 de junio, Tel Aviv y Teherán anunciaron un alto el fuego que puso fin a las hostilidades.