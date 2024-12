Leonel exige al gobierno aclarar operaciones realizadas con dinero del contrato de Aerodom

Por Omar Liriano

Santo Domingo.- Durante su intervención en La Voz del Pueblo, el presidente del partido Fuerza del Pueblo y expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, exigió al gobierno del PRM explicaciones detalladas sobre las operaciones realizadas con los 775 millones de dólares recibidos tras la renegociación del contrato con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).

El líder de la oposición calificó la gestión del uso de estos fondos como “opaca, engañosa y carente de transparencia”, subrayando que muchas de las obras prometidas con ese dinero están estancadas o simplemente no han comenzado.

El contrato, extendido por 36 años adicionales hasta el 2060, incluía compromisos de inversión en infraestructura por montos específicos. Sin embargo, Fernández mostró fotografías y videos que evidencian el incumplimiento de estas promesas. Entre las imágenes, destacó el deterioro de las calles en La Caleta, Boca Chica, una zona donde se había anunciado un programa de asfaltado para los alrededores del aeropuerto. Sin embargo, las vías permanecen en pésimas condiciones y sin señales de intervención.

Fernández también presentó pruebas del estancamiento de la construcción de la vía expresa desde la Plaza de la Bandera, Isabel Aguiar (Pintura), hasta la autopista 6 de Noviembre. Esta obra, que debía recibir una inversión aproximada de 148 millones de dólares, muestra un avance nulo, según las imágenes compartidas.

Además, criticó la falta de progreso en proyectos clave como el puente levadizo que debía sustituir al puente flotante del río Ozama, con un presupuesto asignado de 50 millones de dólares, y el puente paralelo al Jacinto Peynado, que conecta la avenida Máximo Gómez con la Hermanas Mirabal en Santo Domingo Norte, con una inversión de 56 millones de dólares.

Otra obra que sobresale por su nulo avance es la construcción de un hospital traumatológico en San Cristóbal. Al presentar imágenes, Fernández mostró que el terreno sigue vacío y apenas cuenta con un letrero indicando que ahí se construirá la referida obra. Cuestionó con qué dinero se hará ahora, porque todo indica que los fondos de esta y otras obras se utilizaron para pagar otras prioridades, relacionadas con la reelección, afirmó.

El exmandatario cuestionó que parte del dinero generado por la renegociación fue transferido a empresas públicas no financieras sin un desglose claro de las obras a ejecutar.

Leonel Fernández señaló que el gobierno ilusionó al pueblo con promesas que no ha cumplido y, en muchos casos, ni siquiera hay un letrero que indique que las obras comenzarán. Estas prácticas, según Fernández, evidencian “un gobierno improvisador, ineficiente y despilfarrador” que intenta desviar la atención con anuncios carentes de sustento.

El gobierno del PRM y Abinader no pueden seguir engañando al pueblo dominicano, dijo enérgicamente el líder de la Fuerza del Pueblo. Agregó que no basta con discursos esperanzadores si la realidad no respalda esas palabras. Fernández reiteró la necesidad de que el gobierno rinda cuentas y garantice que los recursos sean utilizados en beneficio real de los ciudadanos.

El expresidente concluyó con un llamado enérgico al gobierno para que aclare todas las irregularidades relacionadas con la ejecución de las obras relacionadas con el contrato de Aerodom y cumpla con las prometidas. «El pueblo merece explicaciones y resultados. Ya no podemos seguir tolerando improvisaciones y engaños», finalizó Fernández, reafirmando su compromiso de seguir denunciando las irregularidades y exigiendo transparencia en la gestión pública.