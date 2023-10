Leonel visita sector Villa Duarte, sin avisar, para conversar con residentes

Fuente Externa

Santo Domingo.- El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, visitó la noche de este domingo el barrio Simoníco, del sector de Villa Duarte, en Santo Domingo Este, donde acudió para escuchar de manera directa cómo sus residentes perciben la situación actual del país.

Rompiendo con los esquemas que lo han caracterizado en los últimos años, de anunciar previamente donde irá, el candidato presidencial de la FP realizó la visita sin aviso, para llegar al sector y palpar la realidad del barrio.

Al conversar con residentes, una mujer de nombre Wendy, que dijo se gana la vida peinando, le comentó a Fernández que los precios en los comercios están muy altos. “Yo no he comido hoy, esto está demasiado fuerte, esto no se aguanta, la verdad hay que decirla”, señaló la señora.

“Yo soy madre, uno no puede pagar una casa, no hay trabajo y, entonces, cuando tú tienes un trabajito te lo quitan, eso no está bien. Aquí en Villa Duarte hay quienes tienen hasta que vender drogas, sin querer, muchos niños en la calle porque una mamá no tiene cómo ayudar a sus hijos. Esto se está acabando”, afirmó la mujer de 37 años, al conversar, parada en la calle, con Fernández, quien le escuchó atentamente.

Añadió que luego de pasar tres veces por donde estaba Leonel Fernández, se quiso detener para decirle: “lo necesitamos”.