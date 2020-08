¿Manuel Jiménez Presidente de la República 2024-2028? El da la respuesta + Vídeo

Por Robert Vargas

Por todas partes me bombardean con la versión de que el alcalde Manuel Jiménez estaría inmerso en la construcción de un proyecto para él ser el presidente de la República en el año 2024.

Me había cuidado de no publicar ese tema en detalle puesto que lo percibía como una “fake new”, por lo que preferí preguntárselo a él, directamente, sin intermediarios y él me respondió. Así, las cosas quedarán más “despejadas” de manera oficial, sin rumores,

Nuestra conversación con Manuel no fue en solitario, sino delante de una mutitud de personas, algunas de las cuales habían ido a participar de una subasta de chatarras en Estación 3; otros fueron como curiosos.

Al finalizar la actividad, y ya cuando el alcalde se marchaba, Jiménez cruzó frente a mi cámara y creí llegado el momento para hacerle algunas preguntas.

Manuel se detuvo y conversó conmigo. Gentil, como siempre ha sido. De hecho, somos amigos desde hace muchas décadas. Solo que ahora él es el alcalde y yo sigo siendo el periodista con el mismo estilo de siempre. Pero, aunque muchos no lo crean, somos amigos, cada cual con su función.

Le pregunté sobre la percepción de que el Presidente Luis Abinader le está desmembrando la administración puesto que en una sola semana le “quitó” tres funcionarios y un cuarto está en camino de renunciar.

-“”Lo que está pasando es bueno, Robert, Eso significa que los funcionarios que hemos designado en el municipio son las personas con suficiente calidad para el ejercicio de la Administración pública. Lo normal es que cuando el gobierno llegara, que llegó a los tres meses de (la llegada) de la alcaldía, algunos de esos funcionarios, el propio gobierno nos los pidiera y los designara en funciones complicadas que tiene el municipio y eso no nos molesta, no nos preocupa, sino todo lo contrario: nos dice que a la hora de seleccionar nuestros funcionarios fuimos certeros”.

Se trató de una respuesta y un bajadero perfecto por el alcalde.

Manuel insistió en que no se encuentra molesto, sino satisfecho por lo que está sucediendo con ese trasiego de funcionarios.

De inmediato aprovechó para informar con quienes ha sustituido a los renunciantges:

a) En la Dirección de Jurídica colocó a Belkis Estrella.

b) En la Dirección técnica colocó “al compañero Sandoval”.

c) Edwin Martínez fue designado Director de Arbitrios Municiopales

Le pide a Cástulo Contreras que no renuncie

Jiménez reveló que le pidió a Castulo Contreras, que desista de renunciar al cargo de encargado de Compras, del que pretende largarse por el desorden impuesto en esa materia por varios directores, quienes quieren pasar por encima a los procedimientos.

El alcalde dijo que respalda a Contreras, quien todavía no ha renunciado y a quien respalda.

Las quejas del PRM

Ante las insistentes versiones de que él ha descuidado a la militancia del Partido Revolucionario Moderno en relación al otorgamiento de plazas de trabajo, Jiménez explicó que no hay puestos para todos y que el 70 por ciento de las vacantes han sido ocupadas por miembros de la tolda azul y blanca, lo que puede demostrar con documentos en las manos.

-“El tema es la lo oferta y la demanda, Robert, ¿Cuántos espacios tenemos para los compañeros? Así los hemos ido cubriendo. Nos hemos asegurado de que el PRM esté en inmensa mayoría, incluso, y se lo vamos a entregar a la propia dirección del PRM , decirles: miren todos los empleados que hemos nombrado y mire aquí al lado a qué partido pertenece. Incluso quién solicitó ese empleo”

Para que su palabra no sea puesta en dudas, Jiménez advirtió que todo eso de los empleos “lo vamos a publicar”.

¿Manuel Jiménez Presidente 2024-2028?

Ya, cuando la breve entrevista concluía y Manuel se disponía a marcharse, le soltamos la pregunta así, de repente… como quien no quiere la cosa.

–¿Es verdad que estas construyendo un proyecto presidencial?

Parece que la pregunta lo sorprendió, puesto que rió de buena gana y miró hacia atrás, hacia donde estaba Pata Larga, su imponente espaldero,

-¿Pero a Pata Blanca? , respondió.}

Siguió riendo y se alejó. No lo negó ni lo admitió. Eso, en sí mismo, tiene varias lecturas, sobre todo, si se toma en cuenta que todos quienes le acompañaban también soltaron sus carcajadas cómplices sin “soltar prenda”.