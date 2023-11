María Elena Vásquez aboga por la libre competencia como cultura en RD

Fuente Externa

SANTO DOMINGO.– La presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), María Elena Vásquez Taveras, abogó por el establecimiento en el país de la libre competencia como una cultura, fundamentada en una ley que se haga cumplir.

Al referirse a la ley que compete la materia en la República Dominicana fue enfática: “La propia Ley No. 42-08 en su primer artículo así lo establece, al señalar que su finalidad es …promover y defender la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de bienes y servicios, a fin de generar beneficio y valor en favor de los consumidores…”.

Explicó que esa meta aspiracional no se logra simplemente con plasmar un enunciado bien intencionado en la ley, hace falta forjar una cultura para que esto sea posible.

Puede interesarle: ‘La mejor manera de honrar a un personaje histórico es seguir su ejemplo’: María Elena Vásquez Taveras

“La meta no es solamente tener una ley, la meta es también crear una cultura de la libre competencia. La ley nos obliga, pero la cultura nos vincula. Hasta que no seamos capaces de transformar el contenido de la ley en una cultura, no llegaremos nunca a alcanzar la meta”.

Consideró que, para lograr este objetivo de forjar una cultura de libre y leal competencia en la República Dominicana, se precisa la conjunción de una serie de factores que implican un sólido posicionamiento institucional, una eficiente promoción de la competencia, una férrea defensa de la competencia y una diversificada red de alianzas con actores claves que faciliten las condiciones para lograr esa cultura.

Cuatro pilares fundamentales

Elena Vásquez detalló los cuatro pilares fundamentales que han sustentado el plan de gestión de Pro-Competencia en los últimos dos años: 1) fortalecimiento institucional, 2) defensa de la competencia, 3) promoción y abogacía de la competencia, 4) política de colaboración interinstitucional.

Logros

Entre los logros, Vásquez Taveras citó el notable avance en indicadores del sistema de monitoreo de la administración pública (85.56 puntos) y el sólido cumplimiento en el indicador de uso del sistema nacional de contrataciones públicas (95.82 puntos), desde octubre de 2021 hasta el presente.

Además, en cuanto a la eficiencia de la ejecución presupuestaria destacó que registra 100 puntos. Sobre los niveles de transparencia pública por la fluidez y acceso a la información, informó que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental le otorgó 99.78 puntos. Y anunció que Pro-Competencia ha obtenido 100% de nivel de cumplimiento en el tablero de monitoreo estatal.

La presidenta de Pro-Competencia presentó la rendición de cuentas de sus primeros dos años de gestión 2021-2023, durante un acto en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en el marco de la Jornada Internacional de la Competencia, con el apoyo del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés).

En la actividad participaron la directora ejecutiva de Pro-Competencia Fior D´Aliza Alduey; los miembros del Consejo Directivo: Gianna Franjul, María Holguín, Francisco Pimentel, Keryma Marra, y otros funcionarios e invitados internacionales.