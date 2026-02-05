Por Maria Estela

La Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, es una organización regional que agrupa a 104 magistradas, juezas, consejeras y expertas en justicia electoral, procedentes de 19 países de América Latina y el Caribe. En este marco, De León manifestó su interés en contribuir activamente a los espacios de reflexión, diálogo y construcción colectiva de conocimientos, junto a mujeres de amplia trayectoria y reconocida experiencia.

Esta organización, desarrolla sus actividades considerando el enfoque de género aplicado a la materia electoral, promoviendo de manera transversal la perspectiva de género en los sistemas de justicia electoral, con el objetivo de visibilizar, prevenir y corregir las desigualdades que enfrentan las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos.

Asimismo, desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad democrática en la región. A través de acciones de observación electoral con perspectiva de género, la red impulsa y promueve procesos electorales justos, representativos e inclusivos, al tiempo que fomenta la participación política de las mujeres libre de violencia política y de cualquier forma de discriminación.

La funcionaria expresó su profundo agradecimiento a la presidenta de la AMEA, Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de México, y extendió su gratitud a todas las magistradas que conforman la organización, por la confianza depositada en su integración a este importante espacio regional.

María Estela de León Veloz cuenta con más de 32 años de trayectoria en el servicio público, desarrollados en la Junta Central Electoral de la República Dominicana, así como con una presencia activa en los medios de comunicación, desde donde promueve e incentiva a las mujeres a participar en la vida social y política. Su visión es crear estados de conciencia social, para alcanzar la igualdad sustantiva en una democracia representativa y participativa.

Al referirse a su incorporación a la AMEA, destacó que esta experiencia le permitirá ampliar y fortalecer sus conocimientos en materia electoral, los cuales pondrá al servicio de la institución que representa en este importante órgano regional.