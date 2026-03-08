Más del 30% de los contratos del INABIE pertenecen a Mipymes lideradas por mujeres

Fuente externa

Santo Domingo, R.D. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) aseguró que el 32.2% de sus contratos vigentes, pertenecen a micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) lideradas por mujeres.

Ese porcentaje, equivalente a 119 de 370 contratos, consolida a la institución como un referente en el fomento de la autonomía económica de este segmento empresarial.

El dato fue destacado por el director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.

Pérez explicó que, durante el año 2025, la institución destinó RD$1,358,008,702 al pago de servicios de más de 100 empresas lideradas por mujeres, que suministraron bienes y servicios para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), utilería escolar, insumos tecnológicos y otros recursos esenciales para los distintos programas que desarrolla el INABIE.

“El aporte de las mujeres al sector educativo, a la economía nacional y a la sociedad en general es invaluable”, destacó Pérez, resaltando la eficiencia, compromiso y profesionalismo que caracterizan a estas empresarias.

Más de la mitad de los colaboradores del INABIE son mujeres

El compromiso institucional del INABIE con la equidad de género también se refleja en su estructura interna, ya que las mujeres representan el 51.64 % del personal que trabaja día a día en la entidad.

Con esta amplia participación, la institución contribuye a los esfuerzos gubernamentales para reducir la brecha de género, promoviendo un rol activo de las mujeres basado en su capacidad, compromiso y profesionalismo.

Asimismo, el INABIE promueve de manera constante el bienestar y la dignidad de la mujer, reconociendo su papel fundamental dentro de la sociedad y la familia.

Como parte de este apoyo y reconocimiento al valor de sus colaboradoras como madres, el INABIE dispone de una sala de lactancia, un espacio acogedor, higienizado y acondicionado bajo adecuados estándares de limpieza, garantizando un ambiente seguro para las lactantes y sus bebés.

¿Por qué se conmemora el 8 de marzo?

El 8 de marzo fue adoptado como Día Internacional de la Mujer para reconocer el papel fundamental de las mujeres en la sociedad y su histórica lucha por la igualdad de derechos y oportunidades.

La fecha constituye un llamado a la reflexión sobre los avances alcanzados y los desafíos pendientes en ámbitos como la educación, la economía, la política, la ciencia y la cultura, reafirmando el compromiso colectivo con una sociedad más justa, equitativa e inclusiva.