Por Nairobi Santos

Santo Domingo.- La cadena hotelera Meliá y la línea aérea bandera dominicana Arajet realizaron un acuerdo para promover la conectividad e impulsar el turismo entre República Dominicana y la ciudad de Nueva York.

Indicaron que la estrategia incluye desarrollar actividades que incrementen el movimiento de pasajeros en la ruta que conecta Santo Domingo con Nueva York, en donde está localizado el hotel INNSiDE by Meliá NOMAD en Manhattan.

“Dentro de las iniciativas se encuentra una activación que se hará en el mes de febrero, en ocasión del New York Fashion Week, donde diferentes personalidades y medios de comunicación tendrán la oportunidad de acudir a este evento, volando en Arajet y alojandose en el referido hotel que queda en el céntríco barrio NoMad en la Gran Manzana”, explicaron.

Asimismo, resaltaron que durante el año 2025 realizaron activaciones con líderes de medios e influenciadores de redes sociales que experimentaron la ruta y para el 2026 continuarán fortaleciendo estas experiencias que conjugan la gastronomía y cultura dominicana y española que se brindó en establecimiento hotelero.

“Para INNSiDE by Meliá, esta colaboración con Arajet representa una oportunidad estratégica para seguir fortaleciendo la conectividad entre la República Dominicana y Nueva York, y continuar atrayendo al viajero moderno, urbano y culturalmente conectado”, señaló Andrew M. Soares, Gerente de Marketing y Experiencia del Cliente, USA Hotels, de Meliá Hotels International. “A través de estas iniciativas conjuntas, buscamos seguir impulsando experiencias para nuestros huéspedes que celebren la gastronomía, la cultura y el espíritu latino que distinguen a INNSiDE by Meliá”.

Mientras que Manuel Luna, Chief Communication Officer de Arajet afirmó, “La mejor manera para aumentar el crecimiento de las rutas y los destinos de Arajet es con alianzas estratégicas, y en Nueva York estamos super orgullosos de poder hacerlo de la mano de Meliá con su hotel INNSiDE by Meliá NOMAD, una marca que siempre apunta hacia la excelencia, manteniendo siempre su esencia latina y el trato al cliente con un servicio de clase mundial”.