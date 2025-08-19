MIDE gradúa a cadetes y soldados en cursos de Operaciones Tácticas Especiales en Áreas Urbanas y Tirador de Alta Precisión

Fuente externa

Santo Domingo, R.D. – Con el firme propósito de seguir fortaleciendo la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas frente a amenazas terroristas y escenarios de alto riesgo, el Ministerio de Defensa (MIDE) celebró la graduación de los cursos de “Operaciones Tácticas Especiales en Áreas Urbanizadas” (Monteros) y Tirador de Alta Precisión (TAP).

Los entrenamientos fueron impartidos a los cadetes de cuarto año del glorioso Ejército de la República Dominicana, así como a miembros de la Unidad de Comando Especial Contraterrorismo (UCT-MIDE) y de las Fuerzas Especiales de las diferentes instituciones armadas, fortaleciendo así la preparación de las unidades de élite de la Nación.

La solemne ceremonia, realizada en el Centro de Entrenamiento Táctico de Sierra Prieta, estuvo encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos A. Fernández Onofre, ERD, acompañado de los Oficiales del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y del coronel Geraldo Jiménez Quevedo, ERD, comandante de la UCT-MIDE.

Capacitación de élite

Los programas fueron desarrollados por instructores especializados del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana, quienes adiestraron a los cursantes en combate urbano, manejo de emergencias y operaciones bajo condiciones extremas.

El curso TAP, en particular, estuvo orientado a la formación de tiradores altamente capacitados en operaciones de precisión, apoyo a misiones especiales y neutralización de amenazas a larga distancia.

Palabras del Ministro de Defensa

En su intervención, el ministro Fernández Onofre expresó el orgullo institucional por la culminación de estos programas, subrayando que “estos entrenamientos forman profesionales capaces de actuar con precisión milimétrica bajo presión, fortaleciendo no solo las habilidades técnicas, sino también el carácter, la disciplina y el compromiso moral con la Patria”.

Exhortó a los egresados a continuar entrenando con constancia, a ser ejemplo de honor, valor y lealtad, y reiteró que “la grandeza de un soldado se mide por su capacidad de servir y proteger”.

Reconocimiento y compromiso

El coronel Jiménez Quevedo destacó el impacto que han tenido los programas de formación avanzada, tanto en el país como en el extranjero, para robustecer la seguridad nacional. Resaltó la disciplina, perseverancia y espíritu de cuerpo de los graduados, recordando que estos valores constituyen la esencia de la Unidad de Comando Especial Contraterrorismo.

Durante el acto fueron entregadas distinciones a los participantes más sobresalientes y se impusieron las insignias correspondientes a cada curso, símbolo del cumplimiento exitoso de una formación rigurosa que eleva los estándares de preparación, profesionalismo y alistamiento de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana.