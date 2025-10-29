Economía

Miembro de la Cámara de Cuentas Francisco Franco destaca logros de la gestión de María Elena Vásquez en rendición de cuentas de ProCompetencia.

Fuente Externa29 octubre, 2025

Santo Domingo, República Dominicana. – El miembro del Pleno, magistrado Francisco Franco, participó en el acto de rendición de cuentas de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), correspondiente al período 2024-2025, celebrado en el marco de la Semana de la Competencia.

El magistrado Francisco Franco asistió a la actividad en representación de la presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), doctora Emma Polanco Melo, reafirmando los vínculos de colaboración interinstitucional orientados a fortalecer la transparencia y la buena gobernanza.

Durante el encuentro, la presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia, María Elena Vásquez, destacó los avances logrados por la entidad en materia de economía digital y la implementación del Decreto núm. 196-25, que instituye la Política Nacional de Competencia, alineada con la Estrategia Nacional de Desarrollo y el proyecto RD Meta 2036.
En el marco de dicho evento, el miembro Francisco Franco tuvo una importante participación en un audiovisual diseñado para la actividad, resaltando los avances y conquistas de la Lic. Vásquez en el desempeño de sus funciones, entre las que se resalta iniciativas legislativas y procesos por violación a la libre competencia.

La participación de la CCRD en este acto reafirma su compromiso con la rendición de cuentas, la transparencia institucional y el fortalecimiento de las políticas públicas que promueven mercados más justos, abiertos y competitivos, en beneficio del desarrollo económico y social del país.

