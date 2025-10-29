Fuente Externa

Santo Domingo, República Dominicana. – El miembro del Pleno, magistrado Francisco Franco, participó en el acto de rendición de cuentas de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), correspondiente al período 2024-2025, celebrado en el marco de la Semana de la Competencia.

El magistrado Francisco Franco asistió a la actividad en representación de la presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), doctora Emma Polanco Melo, reafirmando los vínculos de colaboración interinstitucional orientados a fortalecer la transparencia y la buena gobernanza.

Durante el encuentro, la presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia, María Elena Vásquez, destacó los avances logrados por la entidad en materia de economía digital y la implementación del Decreto núm. 196-25, que instituye la Política Nacional de Competencia, alineada con la Estrategia Nacional de Desarrollo y el proyecto RD Meta 2036.

En el marco de dicho evento, el miembro Francisco Franco tuvo una importante participación en un audiovisual diseñado para la actividad, resaltando los avances y conquistas de la Lic. Vásquez en el desempeño de sus funciones, entre las que se resalta iniciativas legislativas y procesos por violación a la libre competencia.

La participación de la CCRD en este acto reafirma su compromiso con la rendición de cuentas, la transparencia institucional y el fortalecimiento de las políticas públicas que promueven mercados más justos, abiertos y competitivos, en beneficio del desarrollo económico y social del país.