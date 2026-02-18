Migración informa que deportó 977 extranjeros indocumentados este martes

Fuente externa

SANTO DOMINGO.– En la continuación de su labor de control migratorio, los agentes de la Dirección General de Migración (DGM) este martes 17 de febrero detuvieron 698 extranjeros en condición irregular, y además la institución recibió 412 que le fueron entregados por el Ejército de República Dominicana (ERD), el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) y la Policía Nacional (PN), lo que sumó 1,110 personas.

La jornada incluyó la deportación de 977 personas indocumentadas hacia Haití. Por el paso fronterizo formal de Elías Piña se deportaron 461 personas, 355 por Dajabón, mientras que por Jimaní se procesaron 84 personas y 77 por Pedernales.

En la macroregión Sureste, el centro de las operaciones directas de la DGM fue el Gran Santo Domingo, que registró 139 detenciones. Hacia el Este, la zona de La Altagracia y La Romana sumó 66 interdicciones. En la macroregión del Cibao (Norte/Noroeste) se reportaron 51 detenidos en La Vega, y en Santiago de los Caballeros, 27. En Dajabón 60, en Monte Cristi 50 y en Mao y Santiago Rodríguez 36. Otros despliegues incluyeron a Espaillat y Hermanas Mirabal con 19 detenciones y Puerto Plata con 16.

En la macroregión Suroeste, en Elías Piña se reportaron 63 detenciones y en Pedernales 62. En esta misma región, Independencia (Jimaní) registró 40 casos, seguida por Azua y Peravia con 27, Barahona con 23 y Bahoruco con 19 detenciones.

Con estas acciones la Dirección General de Migración cumple con la misión de mantener el orden migratorio, ratificando su compromiso con el cumplimiento de los procesos legales vigentes.