Ministerio de Defensa fortalece formación digital con apoyo internacional”

Fuente externa

El Ministerio de Defensa de la República Dominicana (MIDE), a través de la Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (DIGEV), firmó una carta de intención de cooperación con INTERLAT Colombia SAS y la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), con el propósito de fortalecer la formación digital, la investigación y la capacitación especializada en beneficio de las comunidades educativas militares, policiales y civiles.

El acto de firma fue encabezado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, y contó con la participación del señor Luis Carlos Chaquea Blanco, fundador y CEO de INTERLAT; el mayor general (r) Juan Vicente Trujillo Muñoz, vicerrector del Campus de la Universidad Militar Nueva Granada de Colombia; y el coronel José Ramón Reyes Suárez, FARD (DEM), director general de la DIGEV.

Este acuerdo reviste un carácter estratégico, al integrar esfuerzos y recursos para promover competencias digitales avanzadas en áreas como transformación digital, inteligencia artificial, ciberseguridad, innovación, sostenibilidad y nuevas profesiones digitales.

La iniciativa contempla programas de formación síncrona SyncSkills de 36 horas, carreras técnico-laborales y becas académicas, con el objetivo de fortalecer las capacidades profesionales del personal militar, policial y civil de la República Dominicana, alineando estas acciones con los procesos de modernización e inclusión educativa que impulsa el MIDE.