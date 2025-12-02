Ministerio Público apelará sentencia que descargó a asesinos de mujer en Santiago

Enviado por PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público recurrirá en apelación la decisión del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago que descargó a los tres hombres acusados de planificar el asesinato de una mujer, perpetrado el 7 de octubre de 2022, mientras la víctima conducía un automóvil por la avenida 27 de Febrero.

El Ministerio Público explicó que demostró la acusación contra los responsables de matar a Ana Francisca Gómez (Ana la Colombiana, la Patrona y/o la Reina), por lo que solicitó penas de 40 años de prisión para cada uno de los tres procesados.

Sin embargo, las juezas dictaron una sentencia que solo condena a 5 años de prisión a Wader Robert Peña Angomás (Adalino) por violar los artículos 66, párrafo 5, y 67, de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados en perjuicio del Estado dominicano, mientras que descargaron a Yan Carlos Batista (Yan Yan y/o Joan) y a Jerry Antonio Moreno Ortiz (el Colombiano).

La Fiscalía de Santiago destacó la fortaleza del expediente, el cual dijo que fue sustentado con suficientes pruebas que vinculan a los procesados con el asesinato de Gómez, interceptada y tiroteada mientras conducía un vehículo BMW por la intersección que forman las avenidas 27 de Febrero con Estrella Sadhalá (La Rotonda), del ensanche Libertad.

La fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu Peña, dijo que la decisión “será recurrida dentro de los plazos que la ley otorga, en tanto que existen elementos de incuestionable fortaleza probatoria, para que se imponga una condena ejemplar, coherente con los hechos que han sido debidamente relatados y fundados en evidencias”.

Previo al arresto y judicialización de los perpetradores del crimen, fiscales investigadores de este órgano persecutor trabajaron durante dos años rastreando, para ubicar, perseguir y aprehender a los hombres, a quienes se les individualizó oportunamente.

Peña Angomás, según reveló la investigación y así fue establecido en la acusación, conducía la motocicleta en la que dieron seguimiento y muerte a Gómez.

Bautista fue la persona que accionó el arma de fuego contra la víctima, ocasionándole la muerte a tiros, mientras que Moreno Ortiz, establece el dispositivo acusatorio, fue quien organizó el plan criminal, disponiendo de toda la logística necesaria, incluyendo a los perpetradores, el arma homicida y los instrumentos de transporte, a cambio de una alta suma de dinero en efectivo.

Los elementos probatorios que este órgano investigador puso a disposición del tribunal, incluyen recursos audiovisuales y testimoniales reveladores, así como documentales y periciales, entre otros.