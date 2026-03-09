Ministerio Público arresta mujer imputada de maltratar a una niña en centro de cuidado infantil de SDE

Por PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público ejecutó la noche del domingo una orden de arresto en contra de una joven imputada de maltratar a una niña de dos años de edad en un centro de cuidado infantil donde laboraba, localizado en el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.

Yamelsy Matos Beltré, de 25 años de edad, empleada del centro, fue arrestada con orden judicial al entregarse ante las autoridades del Ministerio Público en la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este.

Las investigaciones en su contra iniciaron tras la amplia difusión de un vídeo la pasada semana en las redes sociales, que capta el momento en que maltrata a la niña en el centro de atención infantil.

El Ministerio Público junto a la Policía Nacional, previo al arresto, desarrolló un operativo de búsqueda en diferentes sectores del municipio.

A través de comunicado de prensa, el Ministerio Público informó que amplía las investigaciones del caso para proceder con el sometimiento a la justicia de la imputada y solicitar la imposición de medidas de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este en el plazo constitucional de las 48 horas.