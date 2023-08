Movimiento Caamañista-MC enjuicia tres años de gobierno de Abinader y comicios 2024

Por Narciso Isa Conde

En un extenso MANIFIESTO titulado “HAY QUE CAMBIARLO TODO ¡CAMBIAR EL SISTEMA!”, el Movimiento Caamañista-MC enjuició los tres años de gestión del presidente Abinader, definió las características de las votaciones programadas para el 2024, y propuso una ruta alternativa y una propuesta política transformadora.

“Estos han sido –afirmó- tres años de capitalismo voraz, de ominosas políticas privatizadoras y de neoliberalismo duro; acompañados de aguda crisis ambiental, proyectos mineros destructivos, altísima inseguridad ciudadana, abundantes violaciones de derechos y auge de la criminalidad; realidades agregadas al desastre mafioso, y también neoliberal, de los 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).”

“Abinader y la oligarquía capitalista –agregó- tienen tres años restaurando y modernizando esta neo-colonia bajo la tutoría imperialista; impulsando a la vez el atraso cultural a ser plasmado en un Estado religioso, racista, pro-fascista, intervenido en múltiples vertientes por EEUU y con unas fuerzas armadas atadas al Comando Sur del Pentágono”

Respecto a los comicios programados para el 2024, el referido Manifiesto denuncia que “han sido estructurados, o para continuar con esta derecha conservadora, o para poner otra parecida, cuál de las dos peores”; valora que es así porque “la JCE, el sistema de partidos, la Embajada de EEUU, la narco-política, la oligarquía capitalista y sus grandes medios de comunicación están montando un mercado para la competencia entre fuerzas ultra-conservadoras, corruptas y corruptoras; un mercado plagado de no pocos candidatos que deberían estar en la cárcel por haberse enriquecido robándose las riquezas creadas por el pueblo y por nuestra hermosa naturaleza caribeña.”

El MC entiende que estas condiciones “la vía de los cambios necesarios no puede ser la vía institucional-electoral, porque el régimen actual se ha construido para que no pueda ser cambiado desde dentro”, en tanto el Congreso tiene el control monopólico de los cambios constitucionales y “esta institucionalidad al servicio de los peores intereses, no se va a sustituir a sí misma para a establecer un orden democrático bajo control del pueblo y la sociedad.”

En ese contexto el MC considera necesario “quitarle el máximo posible de respaldo a las votaciones, ejerciendo el derecho a NO VOTAR.”; y entiende que las luchas por los cambios políticos necesarios “hay librarlas fundamentalmente en el territorio, en calles, plazas, centros de trabajo y de estudio, en ciudades y campos; acorralando las instituciones y debilitándolas hasta quebrarlas” … para abrirle cauces a las transformaciones estructurales.

“La crisis de gobernabilidad –subraya el MC en su reciente Manifiesto- para no caer en un vacío incierto, precisa de una propuesta política que pueda ser asumida dentro del torrente de luchas impulsadas por movimientos sociales combativos acompañados de las fuerzas políticas trasformadoras. La política debe dejar ser monopolio de los partidos y menos aún limitarse a lo electoral.

En consecuencia, entiende que esta situación “exige politizar las luchas de manera que estas asuman como demanda propia y fundamental un cambio constitucional profundo, que incluya que sus reclamos programáticos sean incluidos en una nueva constitución con contenido transformador, como lo fue la de 1963.”

El Manifiesto puesto en circulación enfatiza en “hay que ponerles punto final a las constituciones conservadoras, al Estado privatizador y corrompido, al sistema de partidos que genera partidocracia corruptora, a los gobiernos de los grandes empresarios, intervenidos y tutelados por EEUU, y al poder omnímodo del gran capital.”

Recalca a la vez que eso solo puede lograrse “cuando el pueblo, el único soberano, asuma la decisión de ser poder constituyente para resquebrajar y desplazar el poder el poder constituido y dar paso a la elección de una ASAMBLEA CONSTITUYENTE, independiente del Congreso y del Estado actual, con normas participativas abiertas a los movimientos sociales y fuerzas populares excluidas.

Y finalmente precisa que estamos proponiendo una “Constituyente Soberana y Popular que debe ser impactada por un conjunto de propuestas programáticas y demandas de cambios estructurales a ser contemplados en la elaboración colectiva de la Nueva Constitución y en el diseño y construcción de una Nueva Institucionalidad, profundamente democrática.”

Esta nota informativa está firmada por Narciso Isa Conde, a nombre de la Coordinación Central del Movimiento Caamañista-MC