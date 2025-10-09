Nueva directiva del CDP y el IPPP reconocen aportes de Seaboard

Fuente externa

SANTO DOMINGO.- La nueva directiva del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP) que fueron juramentados este martes en un solemne acto, rindió un emotivo reconocimiento al vicepresidente y director ejecutivo de la empresa Transcontinental Capital Corporation -Seaboard–, señor Armando Rodríguez, por su colaboración, solidaridad y responsabilidad social con el periodismo dominicano por más de 35 años.

El presidente saliente del IPPP, Olivo De León, resaltó durante la entrega de un pergamino al señor Armando Rodríguez, que el mismo es un reconocimiento al constante apoyo que siempre ha mantenido la empresa Seaboard a la clase periodística dominicana.

“Don Armando Rodríguez siempre ha tenido una actitud positiva, su permanente colaboración con los periodistas, sus aportes al CDP y al IPPP, ayudas a los programas sociales, culturales, medio ambiente, históricos y sobre todos a las instituciones comunitarias de los barrios, ha sido el motor para distinguirlo hoy en este acto”, indicó Olivo De León.

El vicepresidente de Seaboard agradeció el reconocimiento y manifestó que el apoyo y colaboración que se realiza en esa empresa se debe a los principios de responsabilidad que siempre ha mantenido de, contribuir por un mejor desarrollo y bienestar de la República Dominicana.

Exhortó a los empresarios nacionales a respaldar en su programa de responsabilidad social a diferentes sectores de la sociedad dominicana, como son: el deportes, el medio ambiente, la cultura, la educación y grupos comunitarios, entre otros.

La entrega del pergamino fue realizada por el nuevo presidente del CDP, Luis Pérez; Mercedes Castillo, expresidenta del gremio; Yudelki Guerrero, presidenta del Tribunal Disciplinario y Olivo De León, expresidente del IPPP.

El señor Armando Rodríguez estuvo acompañando del relacionista público de Seaboard, periodista Miguel Nova.

El nuevo presidente del CDP, profesor Luis Pérez, fue juramentado juntos a Gabriel Cruz como presidente del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP); Yudelki Guerrero, como presidenta del Tribunal Disciplinario; y Wilder Páez, quien asumió la presidencia de la seccional del Distrito Nacional.

Entre las personalidades que asistieron al acto que tuvo lugar en el auditorio Profesor Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, estuvieron el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos; el ministro de Trabajo, Eddy Olivares; el exsenador por Peravia, Milciades Franjul; y el diputado del PRD, Ramón Raposo, entre otras figuras destacadas del ámbito periodístico y político nacional.