Padrino: Venezuela se prepara para «un escenario de conflicto armado en la mar»

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, señaló este miércoles que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de su país se prepara «para un escenario de conflicto armado en la mar» a través de un ejercicio de «apresto operacional» para defender su soberanía en el Caribe ante el creciente asedio de EE.UU.

«En esta coyuntura especial, tenemos que duplicar los esfuerzos, elevar nuestro apresto operacional para un escenario de conflicto armado en la mar y lo estamos haciendo», expresó Padrino López a través de una transmisión de la televisora estatal VTV, en la que indicó que estas acciones se realizan «por la paz de Venezuela, por su independencia y por la victoria de todos los venezolanos».

El titular de Defensa recordó que la región del Caribe, en 2019, ya fue escenario de un intento de violar e invadir el mar venezolano desde Puerto Rico con supuesta ayuda humanitaria. De igual forma, mencionó que en 2020 se quiso, desde Colombia, hacer entrar a grupos de mercenarios con la fallida ‘Operación Gedeón’, que tenía como misión llegar al Palacio de Miraflores en Caracas, sede del Ejecutivo venezolano, para asesinar al presidente, Nicolás Maduro.

«Creo en evitar la guerra»: la ‘rendija’ de paz que abre para Venezuela el enviado de Trump

«Estamos elevando nuestro apresto operacional de cara al Caribe para que nuestros pescadores tengan confianza, fe, en su tarea y su faena productiva de todos los días. Para que todas las actividades productivas, petroleras, gasíferas de Venezuela, se desarrollen en completa paz», dijo el jefe militar.

Las palabras de Padrino se dieron durante el acto de activación del ejercicio militar en el mar venezolano, en las costas caribeñas de ese país suramericano, de la maniobra de campaña ‘Caribe Soberano 200’, ante la amenaza latente de buques, destructores y demás aparatos militares colocados por EE.UU. en la frontera marítima de Venezuela, donde ya ha ejecutado tres ataques armados y que dejó en los primeros dos bombardeos un saldo de 14 personas asesinadas.

Para este operativo la FANB activó milicias especiales de pescadores, tropas élites, así como diversas embarcaciones de la Armada venezolana como buques con artillería antiaérea. Los ejercicios también son acompañados con sobrevuelos en altamar de aviones de combate Sukhoi, tanques anfibios en las costas, entre otros elementos para la defensa del territorio, dispuestos a expulsar cualquier amenaza como tropas extranjeras, mercenarios y/o delincuentes vinculados al narcotráfico internacional o planes sediciosos.