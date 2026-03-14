Policía Nacional activa búsqueda de varios prófugos vinculados al asalto a joyería en Cristo Rey, DN

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La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y en coordinación con el Ministerio Público, activó la búsqueda y localización de varios prófugos vinculados al asalto a mano armada perpetrado contra la joyería Popi Oro, ubicada en el sector Cristo Rey, Distrito Nacional, hecho ocurrido el 7 de marzo de 2026.

Entre los prófugos buscados figuran Wilmer Rafael Solano García (a) “El Mello Sangriento”, Wilner Rafael Solano García (a) “El Mello Loco”, Anderson Melo (a) “Deivi el Sicario” y/o “El Boricua”, y Wilkyn Jonathan Báez de los Santos (a) “El Mocho”, quienes son considerados altamente peligrosos y presuntamente se encuentran fuertemente armados.

Las autoridades indicaron que estos individuos forman parte de la estructura criminal señalada de participar en el asalto, en el cual fueron sustraídas prendas preciosas y dinero en efectivo.

La Policía Nacional exhorta a los prófugos a entregarse por la vía que consideren pertinente, al tiempo que solicita a la ciudadanía colaborar con cualquier información que permita su localización, garantizando la confidencialidad de quienes aporten datos a las autoridades.