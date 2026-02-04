Policía Nacional arresta 10 personas mediante operativos en Santiago; ocupa armas de fuego ilegal, de fabricación casera, drogas y otros objetos
Por Roberto Perez
SANTIAGO.- La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) y en coordinación con la Policía Preventiva, informó que durante operativos realizados en distintos sectores de esta ciudad fueron detenidas diez personas, de las cuales ocho fueron apresadas en flagrante delito y dos mediante órdenes de arresto, como parte de las acciones preventivas y de investigación contra hechos delictivos en las últimas 24 horas.
Durante dichos operativos, las autoridades lograron la ocupación cuatro armas de fuego portadas ilegalmente, varias armas blancas, armas de imitación, porciones de sustancias controladas (crack y cocaína), dinero en efectivo, celulares, así como la recuperación de una motocicleta que había sido reportada como robada, además de otros objetos vinculados a hechos delictivos.
Entre los casos más relevantes figura el apresamiento en flagrante de Yancarlo Rodríguez Ramos, acusado de asalto a mano armada con arma blanca en el sector Gurabo, a quien se le ocuparon pertenencias sustraídas a la víctima.
Asimismo, fue arrestado mediante orden judicial Carlos Alfredo Martínez, señalado como presunto autor de un robo mediante escalamiento a un establecimiento comercial en el sector Los Ciruelitos.
De igual manera, en el sector Mari López fueron detenidos en flagrante Joseph Alexander Díaz Caraballo y Julio César Osorio Céspedes, acusados de intento de asalto, ocupándoseles un arma de imitación y un arma blanca.
En Cienfuegos, fue apresado Yen Alberto Tavares, a quien se le ocupó una pistola calibre 9mm sin documentos legales, mientras que en San José de las Matas fueron arrestados Luis Yeferson Duarte Ventura y Yerlin Escarlin Álvarez Rosario, acusados de posesión de sustancias controladas.
Asimismo, mediante orden de arresto fue nombrado como detenido Enmanuel Ozoria Morillo (a) “Purrungo”, señalado como presunto autor de un robo agravado en un campamento de maquinarias pesadas en el municipio de Navarrete.
Las intervenciones se llevaron a cabo en los sectores Gurabo, Gurabito, Los Ciruelitos, Mari López, Barrio Lindo, Arroyo Hondo, Cienfuegos, Quinigua, San José de las Matas, Navarrete y La Herradura.
Todos los detenidos y las evidencias ocupadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.